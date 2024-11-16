13 yaşındaki çocuk AIDS’ten öldü: İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden açıklama

İzmir'de kemik erimesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 13 yaşındaki bir çocuk AIDS (HIV) nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, 13 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin, çocuğun geçirdiği operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşıldığını, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu bir istismar bulgusuna da rastlanmadığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, 11 Kasım'da tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde AIDS virüsü nedeniyle yaşamını yitiren A.K. (13) hakkında basında yer alan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacının hasıl olduğu belirtildi.

Açıklamada, A.K'nin tedavisine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan nakli yapılmadığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır. Süreç yargıya intikal etmiş olup devam etmekte olan bir soruşturma konusudur. Kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatırız. Konu hassasiyetle takip edilmekte olup ilgili makamlarca gelişmelere ilişkin gerekli açıklamalar kamuoyu ile paylaşılacaktır."