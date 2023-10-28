13 yaşındaki kız öğrenci servisten indikten sonra kayıplara karıştı

Antalya’da okula gitmek için evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinden 3 gündür haber alınamıyor.

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Aylin Kaya, 3 gün önce sabah saatlerinde okula gitmek için servise bindi.

Güzeloba Ortaokulu önünde servisten inen Kaya, okula girmedi ve şehirci yolcu otobüsüne inerek bölgeden uzaklaştı.

Yanında telefon bulunmayan kızlarına ulaşamayan aile büyük panik yaşadı. Mahallede, okul çevrelerinde aramalarına rağmen bir sonuca ulaşamayan aile durumu polise bildirdi.

3 gün geçmesine rağmen çocuklarından bir haber alamayan aile gelecek güzel bir haber bekliyor.