13 yaşındaki Su Dilem, babası tarafından katledildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki Su Dilem Y. babasının evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hatip Mahallesi'nde yaşayan 44 yaşındaki A.Y'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımından intihar girişiminde bulunacağını düşünen yakınları durumu polise ihbar etti.

Bunun üzerine A.Y'nin evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kapı çilingir vasıtasıyla açtırıldı.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde evde bulunan A.Y'nin 13 yaşındaki kızı Su Dilem Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bilekleri kesilmiş halde bulunan A.Y. ise sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan A.Y, polislerce gözaltına alındı.

KIZINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

A.Y. ifadesinde olay günü kızını okuldan alarak eve getirdiğini anlattı.

İfadesinde kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımlarını gördükten sonra "çok sinirlendiğini" söyleyen A.Y, "Eve geldikten kısa bir süre sonra bu sebeplerden dolayı kızımla tartışık. Akabinde sinirlenerek kızımı kanepede boğdum, daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kendi bileklerimi kestim" dedi.