13 yıl sonra ilk atama: Nuh Yılmaz Şam Büyükelçisi oldu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin Şam Büyükelçisi olarak atandı.

Daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tarafından yeni görevi tebliğ edilen Yılmaz'ın atanmasıyla birlikte 13 yıl sonra ilk kez Şam Büyükelçiliği'ne atama yapılmış oldu.

Karar, Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Şam'da Ravda Meyda yakınlarındaki Türkiye Büyükelçiliği, 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.

Geçen yıl Büyükelçiliğin açılmasının ardından Türkiye'nin o dönemki Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilmişti.

Suriye'nin ikinci büyük şehri Halep'teki başkonsolosluğunda da 13 yıldan sonra diplomatik faaliyetler başlamıştı.

***

THY'NİN ŞAM SEFERLERİ OCAK'TA BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin Suriye'nin Şam ve Halep kentlerinde diplomatik temsilciliklerini açmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) da 13 yıl sonra Şam seferlerine yeniden başlamıştı.

23 Ocak'tan itibaren İstanbul Havalimanı'ndan Salı, Perşembe ve Pazar günleri 09:00'da Şam Uluslararası Havalimanı'na doğrudan sefer düzenlendi.

Şam Havalimanı'ndan da aynı günlerde saat 13:00'de İstanbul Havalimanı'na dönüş seferleri gerçekleştirilmesine karar verilmişti.

***

NUH YILMAZ KİMDİR?

Yılmaz, kamuoyunda Fidan'a yakın bir isim olarak biliniyor. 2013’te Hakan Fidan’ın talebi üzerine gazeteciliği bırakarak MİT’e geçen Nuh Yılmaz, Basın Müşavirliği de dahil olmak üzere MİT bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştu.

Mayıs 2023’teki Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından kurulan hükümette Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak atanmış, Nuh Yılmaz da Fidan’la beraber Dışişleri Bakanlığı’na geçiş yapmıştı.