13 yıl sonra ilk temas: DEM Parti heyeti Beştepe'ye gidiyor

DEM Parti İmralı Heyeti, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere TBMM'den ayrıldı.

Görüşme saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer alıyor.

Pervin Buldan, Meclis'ten ayrılırken basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanı bizimle ilk kez bu konuyla ilgili görüşecek. Hepimize Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder de "Adımalar çok daha seri devam edecek" diye konuştu.

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