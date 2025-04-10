13 yıl sonra ilk temas: Erdoğan, DEM Parti heyeti ile görüştü

Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yer aldığı DEM Parti İmralı Heyeti, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Görüşme, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13.30'da başladı. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşme 14.55'de sona erdi.

Görüşmede ayrıca Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı.

Sırrı Süreyya Önder, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Çok pozitif bir görüşme oldu, olumlu geçti. Çok daha umutluyuz" ifadesini kullandı.

"SÜREÇ ÇOK DAHA SERİ VE NİTELİKLİ ADIMLARLA DEVAM EDECEK" Pervin Buldan, görüşme öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) ayrılırken basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanı bizimle ilk kez bu konuyla ilgili görüşecek. Hepimize Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Sırrı Süreyya Önder de "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir" diye konuştu.

Bugünkü görüşme Erdoğan'ın Kürt siyaseti temsilcileri ile uzun bir aradan sonraki ilk görüşmesi oldu.

Erdoğan son olarak Başbakanlık yaptığı döneminde 12 Haziran 2012 tarihinde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak ile bir araya gelmişti.

PKK KONGRESİNİ NE ZAMAN TOPLAYACAK?

PKK'nin Abdullah Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda silah bırakma ve kendisini feshetmesi için kongresini toplama takvimi henüz net değil.

MHP lideri Devlet Bahçeli 20 Mart'ta yaptığı açıklamada, PKK'ye 4 Mayıs'ta Muş'un Malazgirt ilçesinde kongresini toplaması çağrısı yapmıştı. PKK henüz net bir kongre tarihi açıklamadı.

İmralı heyetinin Erdoğan ile görüşmesinde PKK'nin silah bırakması sonrasına ilişkin yol haritasının da ele alınması bekleniyor.