13 yıl sonra ilk temas: Erdoğan, DEM Parti heyeti ile görüşüyor

DEM Parti İmralı Heyeti, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüyor. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer alıyor.

Görüşme, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 13.30'da başladı.

Görüşmede ayrıca Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın ve AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala da yer aldı.

"SÜREÇ ÇOK DAHA SERİ VE NİTELİKLİ ADIMLARLA DEVAM EDECEK"

Pervin Buldan, görüşme öncesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) ayrılırken basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Ben bunun önemli bir görüşme olduğunun altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanı bizimle ilk kez bu konuyla ilgili görüşecek. Hepimize Türkiye'ye hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Sırrı Süreyya Önder de "Sürecin geldiği noktayı sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz. Görüşme ve önerileri paylaşacağız. İnanıyoruz ki hem demokratik siyaset alanı, hem barış ve buna dair faaliyetler bundan sonra çok daha seri ve nitelikli adımlarla devam edecektir" diye konuştu.

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