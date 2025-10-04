13 yılda 81 bin hak ihlali kararı!

HABER MERKEZİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, bireysel başvuru yolunun açıldığı 2012’den bu yana 81 bin 481 ihlal kararı verildiğini duyurdu. Özkaya bireysel başvuru hakkının Türkiye’de temel hak ve özgürlüklerin korunmasında hayati rol üstlendiğini belirterek 13 yılda 700 bine yakın bireysel başvuru yapıldığına dikkat çekti.

BİR YILDA 70 BİN BAŞVURU

Anayasa Mahkemesi ile Türkiye Adalet Akademisi tarafından hâkim ve savcılara yönelik düzenlenen “Mülkiyet ve Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Uygulamalarında Güncel Meseleler” başlıklı programda konuşan Özkaya, bireysel başvuru istatistiklerini paylaştı.

Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 1954’te taraf olduğunu, bireysel başvuru hakkını ise 1987’de tanıdığını hatırlatan Özkaya, AYM’nin artık sadece hak ihlallerini inceleyen bir merci değil, aynı zamanda hukuk devletinin güçlenmesinde temel bir aktör olduğunu söyledi.

Özkaya, “Bu yönüyle bireysel başvuru, hem bireylerin hak arayışına doğrudan hizmet etmekte hem de hukuk düzenimizin senkronize bir şekilde gelişimini desteklemektedir” dedi.

Özkaya, 2024 yılı verilerine göre yalnızca bir yıl içinde 70 bin başvuru yapıldığını, 67 bin başvurunun sonuçlandırıldığını ve 5 bin 551 ihlal kararı verildiğini belirtti. Bugüne kadar verilen toplam ihlal kararlarından icra süreci devam edenlerin sayısının 75 olduğunu kaydeden Özkaya, “Bu tablo, bireysel başvuru yolunun vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini korumada ne kadar önemli olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.