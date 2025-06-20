130 Kimin Numarası? 130 Neden Arar?
Telefon ekranında görülen kısa numaralardan biri olan 130, vatandaşların son zamanlarda merak ettiği arama kaynaklarından biri hâline geldi. Özellikle güvensiz ürünlerle ilgili artan endişeler, “130 kimin numarası? 130 neden arar?” sorusunun cevabını önemli kılıyor. Bu hat, Türkiye’de ürün güvenliği konusunda vatandaşların doğrudan şikayet ve ihbar bildiriminde bulunabileceği önemli bir kamu hizmetini temsil eder.
130 hattı, yapılan bir ihbara geri dönüş sağlamak, ek bilgi istemek veya ürün toplatma süreci hakkında bilgilendirme yapmak için arayabilir. Tüm aramalar bakanlık tarafından yapılır ve vatandaş güvenliğini merkeze alır.
130 KİMİN NUMARASI?
130, Ticaret Bakanlığı tarafından hizmete sunulan resmi bir iletişim hattıdır. Ürün Güvenliği Şikayet Hattı olarak bilinen bu numara, vatandaşların piyasadaki güvensiz veya sağlığa zararlı ürünler hakkında doğrudan ihbarda bulunmalarını sağlar. Oyuncaklardan elektrikli ev aletlerine, tekstilden kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün kategorisinde şüpheli durumlar 130 numarası aracılığıyla bildirilir.
130 NEDEN ARAR?
130 numarası, önceden yapılan bir ihbarla ilgili geri dönüş sağlamak ya da daha önce iletişim kuran vatandaşlara konuyla ilgili bilgi vermek amacıyla arama yapabilir. Zaman zaman Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliği bilinci oluşturmak adına kamuoyu bilgilendirmesi ya da değerlendirme anketleri için de bu hattı kullanabilir.
130 numarasının sizi arama nedenleri arasında şunlar olabilir:
- Daha önce yapılan bir ürün güvenliği ihbarına yanıt vermek
- Bakanlık tarafından incelemeye alınan ürün hakkında bilgi istemek
- Vatandaştan ek belge veya detaylı bilgi talep etmek
- Güvensiz ürünlerin piyasadan toplatılmasıyla ilgili bilgilendirme yapmak
- Ürün güvenliği farkındalığı oluşturmak amacıyla anket veya değerlendirme araması yapmak
Bu aramalar, tamamen resmi nitelikte olup kamu sağlığının korunması hedefiyle yapılır.
130’DAN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?
Evet. 130, Ticaret Bakanlığı’na bağlı Ürün Güvenliği Şikayet Hattı’dır ve bu numaradan gelen çağrılar tamamen resmidir. Vatandaşların yaptığı bildirimlerin sonuçlandırılması, bilgi taleplerinin karşılanması ya da toplum bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirilir. Bu hattan gelen çağrılar hiçbir zaman ödeme ya da kişisel mali bilgi talebinde bulunmaz. Şüpheli durumlarda bakanlığın resmi internet sitesinden veya il müdürlüklerinden teyit alınabilir.