130 motosikletli çocuklar için yola çıktı

BİRGÜN EGE

İzmir merkezli Bajaj Moto Team, 130 kişilik ekibiyle Urla Dokuz Eylül Otizm Spor Kulübü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Spor kulübünde eğitim gören özel çocuklar, aileleriyle birlikte etkinliğe katıldı.

Bando ekibinin katılımıyla renklenen günde çocuklara, ilgi alanları ve yeteneklerine göre özel hediyeler verildi.

Gün boyunca neşeli anlar yaşandı. Aileler, etkinlik için Bajaj Moto Team ekibine teşekkür etti. Ziyaret, çocukların sosyal gelişimine katkı sağlarken veliler için de moral ve motivasyon kaynağı oldu.