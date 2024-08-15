130 yazardan Meclis’e çağrı

Haber Merkezi

Sokak hayvanlarını öldürmeyi öngören, kamuoyunda ‘katliam yasası’ olarak bilinen yasaya tepki gösteren aralarında Ahmet Ümit, Buket Uzuner, Zülfü Livaneli’nin bulunduğu 130 yazar ve edebiyatçı, yasanın geri çekilmesi için Meclis’e çağrıda bulundu.

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu da "Sokak hayvanlarının ölüm fermanı olan ve TBMM’de kabul edilen kanun teklifinin tek sağlık bakış açısıyla yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Yaşamı ve yaşatmayı savunuyoruz” açıklamasını yaptı.