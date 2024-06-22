130 yıllık sendikanın başına ilk kadın lider

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ABD ve Kanada’da birçok farklı hizmet sektörden 300 binden fazla işçiyi temsil eden Unite Here (Burada Örgütlen) sendikasının 130 yıllık tarihinde ilk kez kadın bir başkan seçildi. Üyelerin çoğunluğunu kadınların oluşturduğu sendikanın 5 yıl boyunca liderliğini yürütecek olan Gwen Mills, “şirketlerin çıkarlarına karşı mücadele etmekten geri adım atmayacaklarını” kaydetti.

Mills, oteller, kumarhaneler, kurumsal yemek hizmetleri ve yeni gelişen konaklama endüstrilerinde sendikanın büyümesine yönelik yıllık yatırımı ve üye sayısını iki katına çıkarmayı taahhüt etti. ABD’de kasım ayında düzenlenecek başkanlık seçimlerine işaret eden Mills, bunun sendika açısından yüksek risk taşıdığını kaydetti.

Mills, seçimin sonucuna bağlı olarak sendikal örgütlenmenin yanı sıra sendika üyelerinin çoğunluğunu oluşturan kadınlara, göçmenlere ve beyaz olmayanların haklarına yönelik saldırlar olabileceğine dikkat çekti.