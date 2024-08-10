131 göçmen alıkonuldu

Haber Merkezi

Ülkede son iki gün içerisinde 131 göçmen alıkonuldu. İzmir açıklarında lastik botta oldukları tespit edilen 115 göçmen alıkonuldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ve Çeşme ilçeleri açıklarındaki 4 lastik botta göçmenlerin bulunduğu tespit edildi. Bölgelere sevk edilen ekipler, lastik botlardaki 19’u çocuk 115 göçmeni karaya çıkardı. Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan Tekirdağ’da 16 göçmen alıkonuldu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri sırasında Çorlu ve Ergene ilçelerinde 2 aracı durdurdu. Araçlarda gerçekleştirilen kontrolde bulunan 16 göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.