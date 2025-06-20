131 Kimin Numarası? 131 Neden Arar?

131 numarası, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’’na (TCDD) ait bir acil iletişim hattıdır. Ray hattındaki sorunlar, tren kazaları veya güvenlik tehditleri bu numaraya bildirilir. 131, hem yolcuların hem de demiryolu çevresinde yaşayanların güvenliğini sağlamaya yönelik hızlı bir müdahale kanalıdır.

131 KİMİN NUMARASI?

131, TCDD – Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ait olan ve demiryolu ulaşımıyla ilgili acil durumlar için kullanılan resmi çağrı hattıdır. Bu hat üzerinden yolcular, ray hattı çevresindeki vatandaşlar ya da TCDD personeli; tehlike arz eden olayları, teknik arızaları ve güvenlik tehditlerini bildirebilir.

Bu numara aynı zamanda demiryolu ağına yakın bölgelerde yaşayan vatandaşların hızlı müdahale gerektiren durumları TCDD’ye aktarması için kurulmuştur.

131 NEDEN ARAR?

131 hattı genellikle vatandaşların yaptığı bir ihbara dönüş yapmak ya da acil bir durumla ilgili bilgi vermek için arar. Özellikle tren seferlerinde yaşanan gecikmeler, bakım-onarım çalışmaları veya güvenlik tedbirleri hakkında bilgilendirme amacıyla bu numaradan aramalar yapılabilir.

131 numarasının sizi arama nedenlerinden bazıları şunlardır:

Yapılan bir tren kazası ya da riskli durum hakkında bilgi paylaşımı

Ray hattı üzerinde ya da çevresinde tespit edilen tehlikeli durumlara ilişkin uyarı

Vatandaş tarafından yapılan bir arızanın değerlendirilmesi sürecine dair dönüş

Demiryolu trafiğini etkileyen olağanüstü hava koşulları ya da afet durumlarıyla ilgili duyuru

TCDD tarafından yapılan altyapı çalışmaları hakkında bilgilendirme

Bu çağrılar, yalnızca güvenlik ve hizmet bilgilendirmesi amacı taşır; kişisel veri ya da ödeme bilgisi istenmez.

131’DEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 131, TCDD’ye ait resmi bir hattır ve demiryolu güvenliğiyle ilgili konularda vatandaşları bilgilendirmek ya da yapılan ihbarlara yanıt vermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu hatta yapılan ya da bu hattan gelen çağrılar tamamen devlet denetiminde ve kurumsal çerçevede gerçekleşir.

Vatandaşlar şüphe duyduklarında TCDD’nin resmi web sitesi ya da bölge müdürlükleri üzerinden doğrulama yapabilir.