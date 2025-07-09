132 kimin numarası? 132 neden arar?

132 numarası, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete sunulan Acil Yardım Hizmetleri Destek Hattı’dır. Bu hat, 112 Acil Servis’i tamamlayıcı nitelikte çalışır ve sağlık yardımı süreçlerinde destek ve bilgilendirme sağlamak için vatandaşı arayabilir.

132 KİMİN NUMARASI?

132, T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan, Acil Yardım Hizmetleri Destek Hattıdır. Bu numara, doğrudan 112 Acil Servis ile karıştırılmamalıdır. 132 hattı, 112 sistemine yönlendirme, organizasyon desteği sağlama, sağlık kuruluşlarına ulaşma sürecinde yol gösterme gibi görevler üstlenir. Aynı zamanda bölgesel düzeyde sağlık hizmeti sunumu sırasında koordinasyonu sağlamak amacıyla devrededir.

132 NEDEN ARAR?

132 numarasından gelen çağrılar, genellikle vatandaşın önceden yapmış olduğu bir başvuruya veya destek talebine yönelik geri dönüşlerdir. Ayrıca olağanüstü durumlar, afet organizasyonları veya yerel sağlık destek ihtiyacı olan topluluklar için yapılan saha koordinasyon çalışmaları kapsamında da vatandaşlara bu numaradan ulaşılabilir.

132 numarasının sizi arama nedenleri arasında şunlar olabilir:

Daha önce yapılan bir acil destek başvurusunun takibi

112 ile bağlantılı bir sağlık sürecinin koordinasyon desteği

Bölgesel sağlık taramaları veya organizasyonları hakkında bilgilendirme

Aile hekimi, sahra hastanesi veya mobil sağlık ekibi yönlendirmesi

Afet sonrası acil yardım planlaması için vatandaşla iletişime geçilmesi

Tüm bu çağrılar Sağlık Bakanlığı’na ait olup, halk sağlığını desteklemek ve koordineli yardım sağlamak amacıyla yapılır.

132’DEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 132, Sağlık Bakanlığı’nın resmi destek hatlarından biridir ve kamu yararına faaliyet gösterir. Bu numaradan gelen çağrılar sağlık hizmetlerinin etkin sunumu, yönlendirme ya da bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir zaman ödeme bilgisi veya kişisel veri talebinde bulunulmaz. Gerekli durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın resmi web sitesi veya İl Sağlık Müdürlükleri üzerinden doğrulama yapılabilir.