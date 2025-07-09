133 kimin numarası? 133 neden arar?

133 numarası, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından kullanılan resmi çağrı hattıdır. Vatandaşların karşılaştığı siber tehditler bu hatta bildirilebilir ve gerekli yönlendirmeler USOM uzmanları tarafından sağlanır.

133 KİMİN NUMARASI?

133, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)’un resmi çağrı hattıdır. USOM, Türkiye’nin siber güvenliğini sağlamakla yükümlü olan birimdir ve bu kısa numara, hem vatandaşlardan gelen ihbarları almak hem de yürütülen çalışmalar kapsamında bilgi vermek amacıyla kullanılır.

Siber saldırı, dolandırıcılık girişimi, zararlı yazılım, veri sızıntısı veya sosyal mühendislik gibi tehditlerle karşılaşan kullanıcılar, 133 numarasını arayarak ya da bu numaradan gelen aramalara yanıt vererek sürece dahil olabilir.

133 NEDEN ARAR?

133 hattı, genellikle önceden yapılmış bir siber olay bildirimiyle ilgili geri dönüş yapmak ya da belirli bir olaya ilişkin bilgi talep etmek amacıyla vatandaşı arar. Ayrıca kamuoyu bilgilendirme, siber güvenlik farkındalığı oluşturma veya ulusal çapta yürütülen siber tatbikatlara yönelik bilgilendirme amacı da olabilir.

133 numarasının sizi arama nedenleri şunlar olabilir:

Daha önce yapılan bir siber olay ihbarına yanıt vermek

Zararlı bağlantı, sahte site veya dolandırıcılık vakası hakkında bilgi almak

Bilgisayar, mobil cihaz veya e-posta saldırılarına ilişkin geri dönüş sağlamak

Siber güvenlik anketi veya bilinçlendirme faaliyetleri için iletişim kurmak

Kurumların sistem güvenliğiyle ilgili bilgilendirme yapmak

Bu aramalar USOM bünyesinde çalışan siber güvenlik uzmanları tarafından gerçekleştirilir ve halkı koruma amaçlıdır.

133’TEN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 133, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM)’a ait resmi bir numaradır ve devlet denetiminde çalışır. Bu hattan gelen aramalar kesinlikle resmi nitelik taşır. Kişisel veri ya da banka bilgisi talep edilmez. Şüphe durumunda usom.gov.tr adresinden ya da BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) üzerinden doğrulama yapılabilir.