136 kimin numarası? 136 neden arar?

136, Ticaret Bakanlığı tarafından hizmete sunulan ve kaçakçılıkla mücadelede vatandaşın desteğini amaçlayan resmi ihbar hattıdır. Sınır kapılarında, havaalanlarında ya da günlük hayatta karşılaşılan şüpheli durumlar bu numara üzerinden bildirilebilir.

136 KİMİN NUMARASI?

136, T.C. Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Alo Gümrük Kaçakçılığı İhbar Hattıdır. Bu hat, Türkiye genelinde gümrüklerde ve sınırlarda meydana gelen kaçakçılık faaliyetlerini bildirmek isteyen vatandaşlara açıktır. Gerek yolcu valizlerinde gerekse büyük çaplı mal taşımalarında şüpheli durumlar, bu numara aracılığıyla doğrudan yetkililere aktarılabilir.

136 NEDEN ARAR?

136 numarası, daha önce yapılan bir kaçakçılık ihbarı ile ilgili geri dönüş sağlamak, detay istemek veya süreci teyit etmek için vatandaşları arayabilir. Bazı durumlarda, Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen bilinçlendirme kampanyaları kapsamında da bu numara bilgilendirme amaçlı kullanılabilir.

136 numarasının sizi arama nedenlerinden bazıları şunlardır:

Önceden iletilen bir kaçakçılık ihbarı hakkında ek bilgi talep etmek

Gümrükte şüpheli işlemle ilgili doğrulama yapmak

Vatandaşın gördüğü bir olayı resmi tutanağa dönüştürmek için iletişim kurmak

Kaçak ürün veya malzeme ile ilgili inceleme başlatıldığını bildirmek

Toplumu bilinçlendirmek adına anket ya da kamuoyu bilgilendirmesi yapmak

Bu çağrılar tamamen resmi ve kamu güvenliği odaklıdır.

136’DAN GELEN ARAMALAR GÜVENİLİR Mİ?

Evet. 136 hattı, Ticaret Bakanlığı’na ait resmi bir ihbar numarasıdır ve vatandaşlardan gelen ihbarların değerlendirilmesi sürecinde aktif rol oynar. Bu hattan gelen çağrılar, herhangi bir banka bilgisi ya da ödeme talep etmez. Şüpheli durumlarda doğrulama için ticaret.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.