139 yıllık gazete ilanı Egemenlik Evi gerçeğini ortaya koydu

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Egemenlik Evi, Meslek Fabrikası ve Gasilhane binalarına el koyma girişimiyle başlayan tartışma, ortaya çıkan tarihi belgelerle yeni bir boyut kazandı.

Belediye hizmet binası olarak inşa edilen ancak bugün Vakıflar tarafından sahiplik iddiası öne sürülen Egemenlik Evi ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Belgesi ve ispatıyla bu binalar Vakıflar tarafından yapılmamış. Ücreti ödenmiş, kamulaştırmalar yapılmış, altında Atatürk ve İsmet İnönü’nün imzaları bulunan belgeler ortaya çıktı. Yeni belgeler de mevcut” demişti.

Bu belgelerden ilki, Meslek Fabrikası’nın belediye mülkiyetine geçişi ile ilgili, 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk’ün imzaladığı kararnameyi içeriyor. Başkan Tugay’ın bahsettiği yeni belge ise, 1887 yılında Hizmet Gazetesi’nde yer alan bir resmi ihale ilanı oldu.

19 Eylül 1303 (1 Ekim 1887) tarihli ilanda, Hisar Camii civarında Ok Kalesi mevkisinde bulunan belediyeye ait arsa üzerine Birinci Belediye Dairesi binasının inşa edileceği belirtildi. İlan metnine göre, ilk ihalede talip çıkmayınca belediye meclisinin denetiminde inşaata başlandığı ve temeller yerden yaklaşık bir arşın yükseltildikten sonra binanın tamamlanması için yeniden ihale ilanına çıkarıldı.

İlan metninde şu ifadeler yer aldı:

“İzmir’de Hisar Camii Şerifi kurbunda Ok Kal’ası nam mahallede kâin birinci daire-i belediyenin tasarrufunda olan arsa üzerine müceddeden inşası mukarrer olan birinci belediye dairesi ebniyesinin… maktûan talibine ihale olunmak üzere… gazetelerle ilan edilmiş olduğu halde hiçbir talibi zuhur etmediğinden… meclis-i belediye heyetinin taht-ı nezaretinde olarak inşasına mübaşeret olunarak temelleri dahi zeminden bir arşun kadar kesb-i irtifa etmiş olan ebniyenin… ikmal inşaatı maktûan talibine ihale olunmak üzere bu kere dahi münakasaya konulmuştur.”

Bu metnin günümüz Türkçesine çevrisi şu şekilde: “İzmir’de, Hisar Camii civarında, Ok Kalesi denilen mahalde bulunan ve Birinci Belediye Dairesi’nin tasarrufunda olan arsa üzerine yeniden yapılması kararlaştırılan Birinci Belediye Dairesi binasının, düzenlenmiş harita (proje) ve şartnamesi gereğince, anahtar teslim (maktû bedel) usulüyle ihaleye çıkarıldığı; daha önce açık artırma ve eksiltme yoluyla ihaleye konulup gazetelerde de ilan edildiği halde hiçbir talip çıkmadığından, belediye meclisi heyetinin denetimi altında inşaata başlanmış ve temelleri de yerden bir arşın kadar yükseltilmiştir. Söz konusu binanın, mevcut harita ve şartnameye uygun olarak inşaatının tamamlanması için bu kez yeniden maktû bedel üzerinden ihaleye çıkarıldığı ilan olunur. İstekli olanların, ilan tarihinden itibaren otuz bir gün içinde kefilleriyle birlikte Birinci Belediye Dairesi’ne başvurmaları gerekmektedir.”

1887 tarihli bu resmi ilan, Egemenlik Evi’nin mülkiyeti konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün iddialarına karşı önemli bir tarihsel kanıt olarak değerlendirildi.