139T Şile – Tepeüstü hatları otobüs ücret tarifesi | 2025 Güncel
İstanbul'da bölgesel otobüs hatları olan Şile – Tepeüstü, Kasaba Evleri – Tepeüstü, Nişantepe – Tepeüstü, Kasaba Evleri – Şile ve Işık Üniversitesi – Şile otobüs ücret tarifeleri haberimizde.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüs ücret tarifelerinde değişikliğe gitti. Peki 139T Şile – Tepeüstü otobüs ücretleri kaç lira oldu. Tam bilet, indirimli bilet ücretleri ne kadar oldu? Şile'de otobüs ücretleri 2025 tarifesi şöyle:
139T TEPEÜSTÜ – ŞİLE OTOBÜS TARİFELERİ (YENİ)
ŞİLE – TEPEÜSTÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ
- Tam: 105,00 TL
- İndirimli 1: 51,24 TL
- İndirimli 2: 75,18 TL
KASABA EVLERİ – TEPEÜSTÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ
- Tam: 70,00 TL
- İndirimli 1: 34,02 TL
- İndirimli 2: 50,00 TL
NİŞANTEPE – TEPEÜSTÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ
- Tam: 35,00 TL
- İndirimli 1: 17,08 TL
- İndirimli 2: 25,06 TL
KASABA EVLERİ – ŞİLE OTOBÜS BİLET ÜCRETİ
- Tam: 70,00 TL
- İndirimli 1: 34,02 TL
- İndirimli 2: 50,00 TL
IŞIK ÜNİVERSİTESİ – ŞİLE OTOBÜS BİLET ÜCRETİ
- Tam: 35,00 TL
- İndirimli 1: 17,08 TL
- İndirimli 2: 25,06 TL