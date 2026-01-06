139T Şile – Tepeüstü hatları otobüs ücret tarifesi | 2026 Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüs ücret tarifelerinde değişikliğe gitti. Peki 139T Şile – Tepeüstü otobüs ücretleri kaç lira oldu. Tam bilet, indirimli bilet ücretleri ne kadar oldu? Şile'de otobüs ücretleri 2026 tarifesi şöyle:

139T TEPEÜSTÜ – ŞİLE OTOBÜS TARİFELERİ (YENİ)

ŞİLE – TEPEÜSTÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

Tam: 105,00 TL

İndirimli 1: 51,24 TL

İndirimli 2: 75,18 TL

KASABA EVLERİ – TEPEÜSTÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

Tam: 70,00 TL

İndirimli 1: 34,02 TL

İndirimli 2: 50,00 TL

NİŞANTEPE – TEPEÜSTÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

Tam: 35,00 TL

İndirimli 1: 17,08 TL

İndirimli 2: 25,06 TL

KASABA EVLERİ – ŞİLE OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

Tam: 70,00 TL

İndirimli 1: 34,02 TL

İndirimli 2: 50,00 TL

IŞIK ÜNİVERSİTESİ – ŞİLE OTOBÜS BİLET ÜCRETİ