139T Şile – Tepeüstü hatları otobüs ücret tarifesi | 2026 Güncel

İstanbul'da bölgesel otobüs hatları olan Şile – Tepeüstü, Kasaba Evleri – Tepeüstü, Nişantepe – Tepeüstü, Kasaba Evleri – Şile ve Işık Üniversitesi – Şile otobüs ücret tarifeleri haberimizde.

  • 06.01.2026 10:33
  • Giriş: 06.01.2026 10:33
  • Güncelleme: 06.01.2026 10:33
Foto: Depophotos

İstanbul Büyükşehir Belediyesi otobüs ücret tarifelerinde değişikliğe gitti. Peki 139T Şile – Tepeüstü otobüs ücretleri kaç lira oldu. Tam bilet, indirimli bilet ücretleri ne kadar oldu? Şile'de otobüs ücretleri 2026 tarifesi şöyle:

139T TEPEÜSTÜ – ŞİLE OTOBÜS TARİFELERİ (YENİ)

ŞİLE – TEPEÜSTÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

  • Tam: 105,00 TL
  • İndirimli 1: 51,24 TL
  • İndirimli 2: 75,18 TL

KASABA EVLERİ – TEPEÜSTÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

  • Tam: 70,00 TL
  • İndirimli 1: 34,02 TL
  • İndirimli 2: 50,00 TL

NİŞANTEPE – TEPEÜSTÜ OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

  • Tam: 35,00 TL
  • İndirimli 1: 17,08 TL
  • İndirimli 2: 25,06 TL

KASABA EVLERİ – ŞİLE OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

  • Tam: 70,00 TL
  • İndirimli 1: 34,02 TL
  • İndirimli 2: 50,00 TL

IŞIK ÜNİVERSİTESİ – ŞİLE OTOBÜS BİLET ÜCRETİ

  • Tam: 35,00 TL
  • İndirimli 1: 17,08 TL
  • İndirimli 2: 25,06 TL
