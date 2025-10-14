14–18 Ekim Ankara Hava Durumu: Bugün hava nasıl, yağmur var mı?
Bugün Ankara’da hava nasıl? Yağmur bekleniyor mu? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Detaylar haberimizde.
Ankara’da bugün hava nasıl? Ankara’da yağmur yağacak mı? ankara hava durumu nasıl seyredecek? yarın Ankara’da hava durumu ne gösteriyor? MGM Ankara tahminleri ne diyor? Ankara’da hava ne zaman soğur? hava durumu yarın nasıl? Detaylar şöyle:
GÜN GÜN TAHMİN (14–18 EKİM)
|Tarih
|Hadise
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|14 Ekim Salı
|Parçalı bulutlu
|5
|17
|15 Ekim Çarşamba
|Az bulutlu
|6
|18
|16 Ekim Perşembe
|Parçalı bulutlu
|6
|17
|17 Ekim Cuma
|Az bulutlu
|7
|19
|18 Ekim Cumartesi
|Az bulutlu
|8
|20
Kaynak: MGM
Başkentte bu hafta yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli, sıcaklıklar ise 17–20°C aralığında seyredecek. Sabah saatlerinde serinlik dikkat çekiyor.
BUGÜN ANKARA’DA HAVA NASIL?
Bugün şehir genelinde parçalı bulutlu ve ılıman bir hava hâkim. En yüksek sıcaklık 17°C, en düşük 5°C. Gün içinde yağış beklenmiyor, rüzgâr hafif esiyor.
ANKARA’DA YAĞMUR YAĞACAK MI?
Meteoroloji tahminlerine göre 14–18 Ekim arasında Ankara’da yağmur beklenmiyor. Hava bol güneşli ve kuru seyredecek. Gündüzleri ılık, akşamları ise serin bir hava hâkim olacak.
YARIN ANKARA’DA HAVA DURUMU
15 Ekim Çarşamba sabah serin, öğle saatlerinden itibaren güneşli bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 18°C, en düşük 6°C. Rüzgâr hafif ve kuzeydoğudan esecek.
ANKARA’DA HAVA NE ZAMAN SOĞUR?
Ekim ortasında gündüz sıcaklıkları hâlen 17–20°C civarında seyrediyor. Daha belirgin soğuma, ayın son haftasında kuzey rüzgârlarının etkisiyle hissedilecek. Şimdilik güneşli ve ılık günler devam ediyor.