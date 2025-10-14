14–18 Ekim İstanbul Hava Durumu: Bugün hava nasıl, yağmur var mı?

İstanbul 'da bugün hava nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu nasıl seyredecek? Yarın İstanbul'da hava durumu ne gösteriyor? MGM İstanbul tahminleri ne diyor? İstanbul'da hava ne zaman soğur? Hava durumu yarın nasıl? Detaylar şöyle:

GÜN GÜN TAHMİN (14–18 EKİM) Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 14 Ekim Salı Yer yer yağmurlu 13 19 15 Ekim Çarşamba Yer yer yağmurlu 13 19 16 Ekim Perşembe Sağanak geçişleri 12 18 17 Ekim Cuma Parçalı/çok bulutlu 13 21 18 Ekim Cumartesi Yerel sağanak 13 20 Kaynak: MGM Haftanın genel karakteri ılık ve bulutlu. Yağış için en güçlü günler Perşembe ve Cumartesi. Sıcaklıklar 18–21°C aralığında geziniyor; geceleri 12–13°C bandında serinlik hissediliyor.

BUGÜN İSTANBUL’DA HAVA NASIL? Gün içinde bulutların baskın olduğu, rüzgârın hafif-orta estiği ılıman bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19–21°C, akşam/gece 12–13°C. Kısa süreli serpiştirme olasılığı düşük; planlar için rahat bir gün.

İSTANBUL’DA YAĞMUR YAĞACAK MI? Yağış olasılığı, 16 Ekim Perşembe ve 18 Ekim Cumartesi günleri belirgin. Diğer günlerde kısa süreli, zayıf geçişler haricinde önemli bir yağış beklenmiyor. Şemsiye gerektiren asıl risk Perşembe ve Cumartesi akşam-öğle saat kuşaklarında.

YARIN İSTANBUL’DA HAVA DURUMU 15 Ekim Çarşamba çok bulutlu; en yüksek 19°C, en düşük 13°C. Rüzgâr hafif-orta; yağış ihtimali düşük seviyede.

İSTANBUL’DA HAVA NE ZAMAN SOĞUR? Ekim ortasında termometreler çoğunlukla 17–21°C bandında. Belirgin ve kalıcı soğuma çoğunlukla ayın son haftasına doğru, kuzeyli rüzgârların güçlendiği sistem geçişleriyle hissedilir. Bu periyotta (14–18 Ekim) ciddi bir kırılma beklenmiyor; ancak geceleri serinlik artıyor.