Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

14–18 Ekim İstanbul Hava Durumu: Bugün hava nasıl, yağmur var mı?

Bugün İstanbul’da hava nasıl? Yağmur hangi günlerde etkili olacak? Sıcaklıklar ne zaman düşecek? Yarın İstanbul hava durumu nedir? Detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 14.10.2025 10:23
  • Giriş: 14.10.2025 10:23
  • Güncelleme: 14.10.2025 10:23
Kaynak: Haber Merkezi
14–18 Ekim İstanbul Hava Durumu: Bugün hava nasıl, yağmur var mı?

İstanbul'da bugün hava nasıl? İstanbul'da yağmur yağacak mı? İstanbul hava durumu nasıl seyredecek? Yarın İstanbul'da hava durumu ne gösteriyor? MGM İstanbul tahminleri ne diyor? İstanbul'da hava ne zaman soğur? Hava durumu yarın nasıl? Detaylar şöyle:

GÜN GÜN TAHMİN (14–18 EKİM)

TarihHadiseEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
14 Ekim SalıYer yer yağmurlu1319
15 Ekim ÇarşambaYer yer yağmurlu1319
16 Ekim PerşembeSağanak geçişleri1218
17 Ekim CumaParçalı/çok bulutlu1321
18 Ekim CumartesiYerel sağanak1320

Kaynak: MGM

Haftanın genel karakteri ılık ve bulutlu. Yağış için en güçlü günler Perşembe ve Cumartesi. Sıcaklıklar 18–21°C aralığında geziniyor; geceleri 12–13°C bandında serinlik hissediliyor.

BUGÜN İSTANBUL’DA HAVA NASIL?

Gün içinde bulutların baskın olduğu, rüzgârın hafif-orta estiği ılıman bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19–21°C, akşam/gece 12–13°C. Kısa süreli serpiştirme olasılığı düşük; planlar için rahat bir gün.

İSTANBUL’DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

Yağış olasılığı, 16 Ekim Perşembe ve 18 Ekim Cumartesi günleri belirgin. Diğer günlerde kısa süreli, zayıf geçişler haricinde önemli bir yağış beklenmiyor. Şemsiye gerektiren asıl risk Perşembe ve Cumartesi akşam-öğle saat kuşaklarında.

YARIN İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

15 Ekim Çarşamba çok bulutlu; en yüksek 19°C, en düşük 13°C. Rüzgâr hafif-orta; yağış ihtimali düşük seviyede.

İSTANBUL’DA HAVA NE ZAMAN SOĞUR?

Ekim ortasında termometreler çoğunlukla 17–21°C bandında. Belirgin ve kalıcı soğuma çoğunlukla ayın son haftasına doğru, kuzeyli rüzgârların güçlendiği sistem geçişleriyle hissedilir. Bu periyotta (14–18 Ekim) ciddi bir kırılma beklenmiyor; ancak geceleri serinlik artıyor.

Uyarı: Deniz ve Boğaz çevresinde mikroiklim etkisiyle yerel farklılıklar oluşabilir. Açık alan planları için saatlik tahminleri ve radar görüntülerini kontrol etmeyi unutmayın.

BirGün'e Abone Ol