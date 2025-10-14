14–18 Ekim İzmir Hava Durumu: Bugün hava nasıl, yağmur var mı?

GÜN GÜN TAHMİN (14–18 EKİM) İzmir bu hafta yazdan kalma günler yaşayacak. Hava genellikle güneşli, sıcaklıklar 23–26°C arasında. Cumartesi günü kısa süreli yağış ihtimali dışında hafta boyunca yağmur beklenmiyor. Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 14 Ekim Salı Parçalı bulutlu 13 23 15 Ekim Çarşamba Az bulutlu 13 25 16 Ekim Perşembe Parçalı bulutlu 13 24 17 Ekim Cuma Güneşli 13 25 18 Ekim Cumartesi Hafif sağanak 14 26 Kaynak: MGM

BUGÜN İZMİR’DE HAVA NASIL? Bugün şehir genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük 13°C. Rüzgâr kuzeydoğudan hafif esecek, hissedilen sıcaklık ılık seviyede olacak.

İZMİR’DE YAĞMUR YAĞACAK MI? Hafta boyunca yağışsız bir hava bekleniyor. Ancak 18 Ekim Cumartesi günü yerel ve kısa süreli bir sağanak geçişi yaşanabilir. Geri kalan günlerde açık ve bol güneşli bir gökyüzü görülecek.

YARIN İZMİR’DE HAVA DURUMU 15 Ekim Çarşamba günü açık ve güneşli. Sıcaklık 13–25°C aralığında. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif esecek. Deniz kenarında nem oranı biraz yüksek seyredebilir.