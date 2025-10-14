Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

14–18 Ekim İzmir Hava Durumu: Bugün hava nasıl, yağmur var mı?

İzmir'de bugün hava nasıl ve İzmir'de yarın yağış var mı? İzmir'e ne zaman yağmur yağacak? Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu ile detaylar haberimizde.

BirBilgi
  • 14.10.2025 10:56
  • Giriş: 14.10.2025 10:56
  • Güncelleme: 14.10.2025 10:56
Kaynak: Haber Merkezi
14–18 Ekim İzmir Hava Durumu: Bugün hava nasıl, yağmur var mı?
Foto: Depophotos
İzmir’de bugün hava nasıl? İzmir’de yağmur yağacak mı? izmir hava durumu nasıl seyredecek? yarın İzmir’de hava durumu ne gösteriyor? MGM İzmir tahminleri ne diyor? İzmir’de hava ne zaman soğur? hava durumu yarın nasıl? Detaylar şöyle:

GÜN GÜN TAHMİN (14–18 EKİM)

İzmir bu hafta yazdan kalma günler yaşayacak. Hava genellikle güneşli, sıcaklıklar 23–26°C arasında. Cumartesi günü kısa süreli yağış ihtimali dışında hafta boyunca yağmur beklenmiyor.

TarihHadiseEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
14 Ekim SalıParçalı bulutlu1323
15 Ekim ÇarşambaAz bulutlu1325
16 Ekim PerşembeParçalı bulutlu1324
17 Ekim CumaGüneşli1325
18 Ekim CumartesiHafif sağanak1426

Kaynak: MGM

BUGÜN İZMİR’DE HAVA NASIL?

Bugün şehir genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük 13°C. Rüzgâr kuzeydoğudan hafif esecek, hissedilen sıcaklık ılık seviyede olacak.

İZMİR’DE YAĞMUR YAĞACAK MI?

Hafta boyunca yağışsız bir hava bekleniyor. Ancak 18 Ekim Cumartesi günü yerel ve kısa süreli bir sağanak geçişi yaşanabilir. Geri kalan günlerde açık ve bol güneşli bir gökyüzü görülecek.

YARIN İZMİR’DE HAVA DURUMU

15 Ekim Çarşamba günü açık ve güneşli. Sıcaklık 13–25°C aralığında. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif esecek. Deniz kenarında nem oranı biraz yüksek seyredebilir.

İZMİR’DE HAVA NE ZAMAN SOĞUR?

İzmir’de ekim ortasında sıcaklıklar hâlen 25°C seviyelerinde. Daha belirgin bir serinleme ekim sonu veya kasım başı civarında bekleniyor. Bu hafta içinse yazdan kalma günlerin tadını çıkarmak mümkün.

BirGün'e Abone Ol