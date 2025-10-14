14–18 Ekim İzmir Hava Durumu: Bugün hava nasıl, yağmur var mı?
İzmir'de bugün hava nasıl ve İzmir'de yarın yağış var mı? İzmir'e ne zaman yağmur yağacak? Sıcaklıklar ne kadar sürecek? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu ile detaylar haberimizde.
GÜN GÜN TAHMİN (14–18 EKİM)
İzmir bu hafta yazdan kalma günler yaşayacak. Hava genellikle güneşli, sıcaklıklar 23–26°C arasında. Cumartesi günü kısa süreli yağış ihtimali dışında hafta boyunca yağmur beklenmiyor.
|Tarih
|Hadise
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|14 Ekim Salı
|Parçalı bulutlu
|13
|23
|15 Ekim Çarşamba
|Az bulutlu
|13
|25
|16 Ekim Perşembe
|Parçalı bulutlu
|13
|24
|17 Ekim Cuma
|Güneşli
|13
|25
|18 Ekim Cumartesi
|Hafif sağanak
|14
|26
Kaynak: MGM
BUGÜN İZMİR’DE HAVA NASIL?
Bugün şehir genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hâkim. En yüksek sıcaklık 23°C, en düşük 13°C. Rüzgâr kuzeydoğudan hafif esecek, hissedilen sıcaklık ılık seviyede olacak.
İZMİR’DE YAĞMUR YAĞACAK MI?
Hafta boyunca yağışsız bir hava bekleniyor. Ancak 18 Ekim Cumartesi günü yerel ve kısa süreli bir sağanak geçişi yaşanabilir. Geri kalan günlerde açık ve bol güneşli bir gökyüzü görülecek.
YARIN İZMİR’DE HAVA DURUMU
15 Ekim Çarşamba günü açık ve güneşli. Sıcaklık 13–25°C aralığında. Rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif esecek. Deniz kenarında nem oranı biraz yüksek seyredebilir.
İZMİR’DE HAVA NE ZAMAN SOĞUR?
İzmir’de ekim ortasında sıcaklıklar hâlen 25°C seviyelerinde. Daha belirgin bir serinleme ekim sonu veya kasım başı civarında bekleniyor. Bu hafta içinse yazdan kalma günlerin tadını çıkarmak mümkün.