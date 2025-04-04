14. Alaçatı Ot Festivali, kapılarını açıyor

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, 14. Alaçatı Ot Festivali Basın Toplantısı’nda basın mensupları, şefler ve turizmciler ile bir araya geldi. Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, 17-20 Nisan 2025 tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak.

Festival, bu yıl "Toprak, Zaman ve Tat" teması ve “Kaya Koruğu” konsepti ile ziyaretçilerini unutulmaz bir gastronomi ve doğa yolculuğuna çıkaracak. Ege’nin eşsiz bitkileri, otları ve geleneksel lezzetlerini ön plana çıktığı festivalde, bölgenin bereketli topraklarından çıkan mevsimsel otlar ve bu otlarla hazırlanan yemekler, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

Çeşme'de gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Başkan Lâl Denizli, festivalin bu yıl 14'üncü kez düzenleneceğini belirterek, "Benim belediye başkanı sıfatıyla ikinci ama çok uzun yıllardır katılımcı olarak ve asla kaçırmadığım bir festival. Çocukluğumdan bugüne kadar gelen bir festival ve onu bugünlerde belediye başkanı olarak temsil ediyor olmak bile bende tarifsiz duygular yaratıyor" dedi.

Toplantıda, sözlerine ülkede son dönemde yaşanan soruşturma, gözaltı ve tutuklamalara değinerek başlayan Denizli, "Gönül isterdi ki bugün biz farklı bir şey konuşalım. Sadece gastronomi, sofraları, sadece Alaçatı otlarını konuştuğumuz bir gün olmasını arzu ederdim. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ve yol arkadaşlarımızın haksızca tutuklandıkları ve bugünlerini Silivri Cezaevi’nde geçirdikleri bir dönemden geçiyoruz. Festivali yapıp yapmamak bir gündemdi. Uzun değerlendirmeler sonucunda şuna kanaat getirdik; bu festival genel üreticilerimize, kadın üreticilerimize, pazarcılarımıza, küçük esnafımıza büyük bir müjde gibi. Bizim 15 Eylül itibariyle bölgemizde yaşayan tüm esnafımız, pazarcılarımız, kadın üreticilerimiz bugünün gelmesini heyecanla bekliyor. Çünkü 15 Eylül’den Nisan'a kadar ne yazık ki iş yapamadıkları bir kent çeşidi. Yılbaşında bir miktar ziyaretçi alıyoruz ama onun dışında ne yazık ki ekonomik olarak zor geçirdikleri bir yedi, sekiz ay yaşıyorlar" dedi.

“BU YILIN ANA OT TEMASI; KAYA KORUĞU”

Alaçatı Ot Festivali'nin marka olarak ülke sınırlarını aştığını da belirten Denizli, " Bu yıl temamızı belirlerken 'Toprak, zaman ve tat' vurgusunu öne çıkartmak istedik. Çünkü otlar Ege'nin mutfağının tabii ki öne çıkan ürünleri ama mübadil kültürünün de ön planda olduğu, aynı zamanda topraktan yetişen ürünlerin sofralarda buluştuğu standlarımızda toprak, zaman ve tat vurgusu yapıyoruz. Bu yılın ana ot teması; kaya koruğu. Şu an Çeşme’mizin kıymetli şefleri çeşitli denemeler yapıyor Kaya Koruğuyla. Ben heyecanla bekliyorum. Farklı lezzetler tadacağız ama eminim çok çok keyifli bir deneyim olacak hepimiz için" dedi.

Festivalde kültür sanat etkinliklerinin de yer alacağını kaydeden Denizli, "Atölyelerimiz, konserlerimiz, söyleşilerimiz, sanat sokağımız ve geçen yıl ilk kez koyduğumuz çocuk etkinlik alanımız da olacak. Çünkü ailelerin en çok zorlandığı şey buydu. Geçtiğimiz yıl yaptık ve çok güzel dönüşler aldık. Bu yıl yine çocuklarımız için de festivali unutulmaz kılacak belli faaliyetlerimiz de alanda olacak. 7'den 70'e festivalin hitap etmesini son derece önemsiyoruz. Edebiyat söyleşileri sadece edebiyat üzerine olmuyor. Aynı zamanda Ege mutfağı kültürünün uzmanlar tarafından anlatıldığı çok değerli söyleşilerimiz ve toplantılarımız da olacak. Bunlara mutlaka katılım göstermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten ben geçen yıl dinlediğimde bilmediğim çok fazla şey öğrendim Ege mutfağına ve Alaçatı mutfağına, kültürüne dair bilmediğim envai çeşit bilgiye sahip oldum. Tabii ki şefler meydanımız olacak. Bu yılda yine birbirinden kıymetli hem Çeşme’mizden hem Türkiye'nin tanınmış şeflerinden oluşan şahane bir şefler geçidimiz olacak. Şefler Meydanı en çok önemsediğimiz meydanlardan ve daha çok kadınların koşarak gittiği ve canlı olarak şeflerimizi mutfakta yemek yaparken izledikleri ve eşsiz tariflerini aldıkları bir alan oluyor. Yine Şefler Meydanı'mız bu yıl çok değerli isimlere ev sahipliği yapacak. Konserlerimiz de dört günlük festivalimizin üç günü yine sanatçılarımızın gelip yine 7'den 70'e herkese güzel ve unutulmaz vakit geçirmesini hedeflediğimiz bir sanatçı seçkimiz oldu" diye konuştu.

Denizli, "Benim adıma buruk geçecek bir festival, sürekli arkadaşlarımın aklımda olduğu günlerden geçiyorum. Sürekli arkadaşlarımın bizlere bıraktığı o mirası nasıl temsil etmem gerektiği üzerine düşünüyorum. Ben artık belediye başkanlığını kendim için değil ben artık birkaç kişilik belediye başkanlığı yapmak zorundayım. Bizler gibi bütün arkadaşlarımızın da aynı sorumluluk bilinci ile hareket ettiğini görüyorum. Bu nedenle Alaçatı Ot Festivali bu yıl Alaçatı Ot Festivali'nin kültür mirasını taşıyan ve tabii ki mevsimsel bir festival olması sebebiyle bu tarih dışında ileri atılamayan, bu yıl bu şekliyle ev sahipliği yapacağız. Gündemi de içinde yaşatarak ama kültürümüze, esnafımıza, kadın üreticilerimize ve pazarcılarımıza, turizmcilerimize sahip çıktığımız bir zeminde, buruk ama yine unutulmaz bir festival olacağını tahmin ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

ETKİNLİKLER, KONSERLER VE DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ…

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri olan geleneksel "En Güzel Ot Yemeği" ve "En Çok Ot Çeşidini Toplama" yarışmalarının ilgi görmesi bekleniyor. Ayrıca, Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, çocuk etkinlikleri, söyleşiler, sergiler, atölyeler, performans gösterileri, konserler ve doğa yürüyüşleri ile her yaşa hitap eden geniş bir program katılımcıları bekliyor.

Festivalin ilk günü olan 17 Nisan’da, Türk pop müziğinin efsane isimlerinden İskender Paydaş, muhteşem orkestrası ile unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Festivalin ikinci gününde gönüllerde taht kuran Zeynep Bastık, enerjik sahne performansı ve hit şarkılarıyla dinleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Türk müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, eşsiz şarkıları ve büyüleyici performansıyla festivalin üçüncü gününe damga vuracak.

Alaçatı Ot Festivali, bu yıl da Şefler Meydanı’nda pek çok ünlü ismi ağırlayarak, ziyaretçilerine unutulmaz bir gastronomi deneyimi sunacak. Festivalin ilk günü, Şef Ayşe Nur Mıhçı ve Şef Rıfat Yurttaş, ikinci gününde ise Şef Gökçen Adar, Şef Melike Bahçeci, Osman Kapar, Yağız Başarıcı ve Yusuf Berkant Kaya, üçüncü günde Şef Burakhan Akçe ve Şef Emrah Köksal, festivalin son gününde ise Şef Yağız İzgül, Yağmur Kılınç, Ferhat Vurkan ve Sezin Çevik, gastronomi tutkunlarını büyüleyecek bir deneyime ev sahipliği yapacak.