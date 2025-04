14. Alaçatı Ot Festivali’nde renkli görüntüler

İzmir Çeşme’de bu yıl 14. kez düzenlenen Alaçatı Ot Festivali, Türkiye’nin dört bir yanından gelen yurttaşların katılımıyla başladı. Yöresel otların ve ürünlerin sergilendiği stantların yanı sıra, yabani ot seminerlerinden konserlere kadar çok sayıda etkinliği kapsayan festivalin geleneksel korteji renkli görüntülere sahne oldu.

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl “Toprak, Zaman ve Tat” teması ve “Kaya Koruğu” konseptiyle 14’üncüsü düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’nin ikinci gününde kortej yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Alaçatı Ot Festivali’nin Çeşme’nin yereli ile bütünleşmiş özellikle Ege mutfağının, kültürünün, gelen tüm ziyaretçilerle buluştuğu tarifsiz bir festival olduğunu belirterek, Vatandaşın Türkiye genelinde ve dünya çapında ilgisi artarak devam ediyor. Ülkemizin her yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen ziyaretçileri Çeşme’mizde misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“FESTİVALİN OT TEMASI KAYA KORUĞU”

Birincil önceliğin Ege'nin toprağında yetişmiş olan otların ve ürünlerin buraya gelen ziyaretçilerle buluşması olduğunu söyleyen Denizli, “Aynı zamanda Şefler Meydanı’nda Türkiye ve dünya çapında olan şeflerimiz yine eşsiz tariflerini gelen ziyaretçilerle paylaşıyor. Bu yılın seçili otu Kaya Koruğu oldu. Yaklaşık 2 gündür muazzam tarifler öğreniyoruz. Kaya koruğunu komitemizde değerlendirirken ben biraz riskli bulmuştum. Çünkü ekşisi fazla olan bir ürün. Çok farklı lezzetleri bu iki günde tatma şansımız oldu. Şeflerimiz son derece yaratıcı tarifler yaptı. Bu nedenle festivalimiz vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor” diye konuştu.

Denizli, geçen yıl festival konseptinin ‘Öze Dönüş’ olduğunu hatırlatarak, “Bu yıl da ‘Toprak, Zaman ve Tat’ dedik. Çünkü arkamızda gördüğünüz bu rengarenk Çeşme'mizden Alaçatı'mızdan çıkan otların ziyaretçilere tanıtılması birincil önceliğimizdi ve bu yıl yine otlara daha fazla yer ayırarak bu öze dönüş felsefemizi gelen misafirlerimize göstermiş olduk” dedi.

“SÖZ SENİN DİYORUZ”

Bu sene festival kapsamında, Alaçatı Amfi Tiyatro’da bir ilk olan ‘Adalet için Açık Mikrofon Forumu’nun yapılacağını da sözlerine ekleyen Başkan Denizli, sözlerini şöyle noktaladı:

“Adalet için Açık Mikrofon Forumu yarın 19 Nisan Cumartesi günü Alaçatı Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleşecek. Adaleti her alanda konuşmamız gerekiyor. Bugün, Türkiye toplumunun içinden geçtiği süreci ve tabii ki gündemi festivalimizden koparmak istemedik. Halkın adalet konusuna sahip çıkması, halkın adaleti her alanda her şekliyle konuşmak istemesi bizler için çok kıymetliydi. Bu nedenle tarihte ilk defa 14. Alaçatı Ot Festivali'nde bu yıl gelen vatandaşlara söz senin diyoruz. Ve gelin adaleti konuşalım, toplumsal olarak adalete bakış açımızı masaya yatıralım diyoruz. O nedenle gelen tüm katılımcılarımızı tıpkı stantlarımıza ve konserlerimize olduğu gibi Adalet Forumu’muza da davet ediyoruz.”

Festival, Şefler Meydanı, Sanat Sokağı, Edebiyat Buluşmaları, atölyeler, çocuk etkinlikleri, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve konserlerle dolu dolu bir program ile her yaştan katılımcıya unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. Festival kapsamında bugün Sertab Erener performanslarıyla festivale renk katacak.