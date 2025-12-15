14 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi yine zirvede

Televizyon ekranlarında rekabetin her geçen gün arttığı Pazar akşamı, izleyicilerin tercihleri bir kez daha reyting tablolarına yansıdı. 14 Aralık 2025 Pazar günü reyting sonuçları açıklandı ve günün en çok izlenen yapımları netleşti. Derbi etkisi, yayın günü değişiklikleri ve format yenilikleri sıralamayı doğrudan etkilerken, zirvedeki dizi değişmedi. İşte 14 Aralık 2025 reyting sonuçları ve günün öne çıkan detayları…

14 ARALIK 2025 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU

14 Aralık 2025 Pazar gününe ait reyting verilerine göre, TRT 1’in altıncı sezonundaki fenomen dizisi Teşkilat, yaşadığı düşüşe rağmen liderliğini korumayı başardı. Derbi maçın etkisiyle yaklaşık yarım puanlık kayıp yaşayan dizi, buna rağmen rakiplerine fark atarak günü zirvede tamamladı.

Yeni sezon dizileri ve uzun soluklu yapımlar arasındaki rekabetin dikkat çektiği günde, haber bültenleri ve yarışma programları da ilk 10 listesinde kendine yer buldu.

GÜNÜN LİDERİ DEĞİŞMEDİ: TEŞKİLAT ZİRVEDE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, 6,28 reyting alarak günün en çok izlenen programı oldu. Derbi karşılaşmasına rağmen liderliği bırakmayan dizi, istikrarlı izleyici kitlesini bir kez daha ortaya koydu.

Teşkilat’ın özet bölümü de listede yer alarak, dizinin gün genelinde güçlü bir izlenme performansı sergilediğini gösterdi.

ZİRVE TAKİBİ VE SIRALAMADA DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİMLER

NOW TV’nin yeni sezon dizilerinden Sahtekarlar, hafif bir düşüş yaşamasına rağmen 4,67 reyting ile ikinci sıraya yerleşti. Dizinin özet bölümü de ilk 10’a girerek izleyici ilgisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Show TV dizisi Bahar, yeni yayın gününde dikkat çeken bir yükseliş kaydetti. Yaklaşık yarım puanlık artış yaşayan dizi, 3,53 reyting ile üçüncü sıraya yükseldi ve günün kazanan yapımları arasında yer aldı.

YARIŞMA VE HABER PROGRAMLARININ PERFORMANSI

TV8’in All Star formatıyla ekrana gelen yarışma programı MasterChef Türkiye, önceki haftaya kıyasla yaklaşık bir puanlık düşüş yaşayarak 3,22 reyting ile beşinci sıraya geriledi.

ATV’nin uzun soluklu yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 2,46 reyting alarak onuncu sırada yer aldı.

Haber bültenleri cephesinde ise Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu, 3,46 reyting ile günün en çok izlenen haber programı olmayı başardı.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (20+ ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 6,28 2 Sahtekarlar 4,67 3 Bahar 3,53 4 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 3,46 5 MasterChef Türkiye 3,22 6 Teşkilat (Özet) 2,91 7 Sahtekarlar (Özet) 2,74 8 Show Ana Haber 2,68 9 Kanal D Ana Haber 2,64 10 Kim Milyoner Olmak İster 2,46

Veri kaynağı: TİAK

14 Aralık 2025 reyting sonuçlarında hangi dizi birinci oldu?

14 Aralık 2025 Pazar günü reytinglerinde TRT 1 dizisi Teşkilat 6,28 reytingle birinci oldu.

Teşkilat neden düşüş yaşadı?

Teşkilat, derbi karşılaşmasının etkisiyle yaklaşık yarım puanlık düşüş yaşadı ancak liderliğini korudu.

Bahar dizisi kaçıncı sırada yer aldı?

Bahar dizisi 3,53 reytingle üçüncü sıraya yükseldi.

Günün en çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu, 3,46 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

MasterChef Türkiye reytinglerde kaçıncı sırada?

MasterChef Türkiye, 14 Aralık 2025 Pazar günü beşinci sırada yer aldı.

PAZAR AKŞAMININ KAZANANI DEĞİŞMEDİ

14 Aralık 2025 reyting sonuçları, güçlü yapımların istikrarlı performansını bir kez daha ortaya koydu. Teşkilat zirvedeki yerini korurken, Sahtekarlar ve Bahar arasındaki rekabet dikkat çekti. Yarışma ve haber programları ise dengeli bir izlenme grafiği sergiledi. Önümüzdeki haftalarda yayın akışındaki değişimlerin ve özel yayınların reyting tablosunu nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.