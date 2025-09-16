14 bin yıl öncesine dayanıyor: En eski insan mumyalama örneği Vietnam'da keşfedildi

İnsan cesedini mumyalamanın bilinen eski örneğinin tütsüleme yöntemiyle gerçekleştirilen ve yaklaşık 14 bin yıl öncesine dayanan örneği Vietnam'da ortaya çıktı.

CNN'in ABD merkezli PNAS dergisinde yer alan araştırmadan aktardığı haberine göre, ölüleri tütsüleme yöntemi Papua Yeni Gine'de hala kullanılan bir teknik olarak öne çıkıyor.

Daha önce, mumyalamanın en eski örnekleri, yaklaşık 7 bin yıl öncesine dayanan Kuzey Şili'deki Chinchorro kültüründe ve yaklaşık 4 bin 500 yıl öncesinde Antik Mısır'da görüldü.

14 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR

Binlerce yıl önce insanlar ölülerini düşük sıcaklıktaki bir ateşin dumanı üzerine çömelmiş bir pozisyonda yerleştirerek bekletiyor ve kurutuyor, ardından mumyalanmış cesedi mezar yerine taşıyordu.

Araştırmada 9 bölgeden alınan kemiklerde tütsüleme izlerine rastlanırken, en eski örnek Kuzey Vietnam'dan yaklaşık 14 bin yıl öncesine ait yanma belirtileri gösteren bir kol kemiğinde görüldü.

Diğer benzer örneklerin çoğuna ise 12 bin ila 4 bin yıl öncesine ait mezarlardan ulaşıldı.

"UYGULAMA GENİŞ BİR BÖLGEDE DEVAM EDİYOR"

Avustralya Ulusal Üniversitesinden kıdemli araştırma görevlisi ve araştırmanın başyazarı Dr. Hsiao-chun Hung, CNN'e yaptığı açıklamada, araştırmalarının, Güney Çin ve Güneydoğu Asya'daki Neolitik öncesi kültürlerde teknik, gelenek, kültür ve inançlar arasında benzersiz bir etkileşimi ortaya koyduğunu söyledi.

Bu uygulamanın şaşırtıcı bir zaman diliminde ve geniş bir bölgede devam ettiğine dikkati çeken Hung, Neolitik dönemde ve daha öncesinde tütsüleme yönteminin, "sadece derin bir sevgi ve manevi bağlılıkla sürdürülebildiğini" kaydetti.