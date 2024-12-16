14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivali başlıyor

“Şehrin İtirazı” temasıyla 20 Aralık 2024-20 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 14. Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivalinin açılışı, 20-22 Aralık 2024 tarihleri arasında Tayyare Kültür Merkezi ve diğer sergi mekânlarında gerçekleştirilecek.

Açılış programında, 33 solo sergi ve ulusal ile uluslararası katılımlı [Açık Çağrı] grup sergisi, eser sahiplerinin de katılımıyla izleyicilerle buluşacak.

Festivalin bu yılki küratörü fotoğrafçı, akademisyen Laleper Aytek.

Laleper Aytek festivalin bu yılki temasını şöyle açıklıyor:

İçimizdeki itirazlara, isyanlara, boşluklara, sustuklarımıza, kayıplara, hayatın eksilttiklerine şehrin itirazı ile belki üçüncü bir gözle, tek bir kareden yahut bir seriden yeni hikâyelerle, yeniden bakmayı deneyebilir miyiz?

Feride Çiçekoğlu’nun söylediği gibi, yeni bir “isyan eşiği” için ve Baudelaire’in söylediği gibi dünyayı dolduran cehennemleri [es] geçememek için hayata ve şimdiye dair, zamanın ruhuna da dokunan bir isyanın, bir itirazın, uğultusu ve kalp çarpıntısını “titreşimli ve geçirgen” bir(çok) fotoğrafla buluşturan hikâyelerde hem fotoğrafçı hem de izleyiciler için farklı yolculukların, duyguların ve soruların kapısı aralanabilir mi?

Susan Sontag’ın [fotoğraf üzerine] de ifade ettiği gibi, “gerçekten olan şey ’den çok, benim o ‘gerçekten’ algıladığım şeyi” yansıtabilen görüntüler, fotoğrafçının kurguladığı bağlamla şimdiye dair bir hikâyeye dönüşebildiğinde görüntünün fotoğraf olma yolculuğu başlıyor olabilir mi?

Şehrin farklı bölgelerindeki toplam 10 galeri, kültür merkezi ve müzede bir ay boyunca açık kalacak davetli çağrılı 33 solo sergiyle, ulusal ve uluslararası fotoğraf dünyasından katılımla hazırlanan [Açık Çağrı] grup sergisi bir ay boyunca izlenebilecek.

Sergilerin yanı sıra bir ay boyunca düzenlenecek paralel etkinliklerle (portfolyo değerlendirmeleri, atölyeler, paneller, fotoğrafçı konuşmaları, [fotoğrafınla gel] kapanış sergisi gibi] fotoğraf(l)a farklı bakmanın yollarını açacak, farklı duygu ve düşünceleri tetikleyerek, izleyiciye de farklı yolculuklara dahil ve davet edecek bir festival Bursa’da izleyicileriyle buluşuyor.

Bu yıl bir ilk olarak festival kapsamında yer alacak Gençlere Saygı bölümünde solo sergileriyle yer alacak genç fotoğrafçılar, bizleri genç, sorgulayan, soran dünyalarıyla buluşturarak, onların gözünden de hayata bakmamızı sağlayacak.

Virginia Woolf’un söylediği gibi, “yaşam kusurlu, bitmemiş bir söz dizisi” yse eğer, o zaman fotoğrafçılar olarak bizden beklenen, sadece/bir tek dış dünyayı, gerçekliği olduğu gibi hatta güzelleştirerek yansıtmak değil, akisine bir görüntü nesnesi olarak gerçekliği her seferinde, yıkmak, yeniden kurmak, yorumlamak ve kurgulamaktır. Çünkü ancak “böylece”, İlhan Berk’in şiir için söylediği gibi, “her yöne çekilebilecek bir devinim fotoğrafın da atar damarı olabilecektir.”

Hayatı, kendimizi, hayallerimizi, isyanlarımızı, itirazlarımızı, saklı hallerimizi ve belki sustuklarımızı bile [bir yerden başka bir yere götürmenin] aracı olarak bizlere sesle, sözle ve görüntüyle eşlik etmekte olan bu festival 3 ana eksen üzerinden kurgulandı.

Sürdürülebilirlik

FotoFest Bursa’nın alamet-i farikalarından biri haline gelmiş, ulusal ve uluslararası fotoğraf camiasının çok iyi bildiği ve izlediği bir festival. Türkiye’de bu anlamda bir başka festivalimiz yok. Bu nedenle festivalin sürdürülebilirliğini önemseyen bir Belediye yaklaşımıyla çalışmaya başlamamız çok değerli.

Görünürlük

Bu bölümde pek çok ilk gerçekleşiyor:

[Genç Fotoğrafçılara Saygı] 6 genç fotoğrafçı solo sergileriyle Zindankapı ve Meteor Kültürevi’nde izleyiciyle buluşacak.

Zindankapı ve Meteor Kültürevi’nde izleyiciyle buluşacak. [Bursa’dan fotoğrafçılar] Bursa’da yaşayan, çalışan 8 fotoğrafçının solo sergileri Bursa Güzel Sanatlar Galerisi ve UNESCO Meydanı’nda izleyiciyle buluşacak.

Bursa’da yaşayan, çalışan Bursa Güzel Sanatlar Galerisi ve UNESCO Meydanı’nda izleyiciyle buluşacak. [Bursa dışından] da ulusal ve uluslararası 19 solo sergi 7 farklı sergi mekanında izleyiciyle buluşacak.

da ulusal ve uluslararası izleyiciyle buluşacak. Festivalin [Açık Çağrı] bölümünde ise 100 fotoğrafçının 300 fotoğrafı Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde sergilenecek.

100 fotoğrafçının 300 fotoğrafı Şefik Bursalı Sanat Galerisi’nde sergilenecek. Ve kadın fotoğrafçılar bu festivalde ilk olarak (bugüne kadar hiçbir festival ve grup sergisinde tanık olmadığımız bir oranla) % 61 oranıyla temsil ediliyor.

Yaygınlık

Bir ay boyunca şehirde 10 farklı sergi mekanında gerçekleştirilecek toplam 33 solo, bir [Açık Çağrı] grup sergisi ile düzenlenmekte olan paralel etkinlikler [ fotoğrafçı konuşmaları, fotoğraf üzerine konuşmalar, fotoğraf atölyeleri, porfolyo değerlendirmeleri], izleyiciyi yeni/farklı hikâyeler, hayaller ve itirazlarla buluşturarak, fotoğrafı da hayatı da, izleyiciyi de daha geniş anlamlara taşıyacak bir festival olmayı hedefliyor.

Festivale solo sergileriyle katılan fotoğrafçılar:

o Emin Özmen

o Dina Oganova

o Suzan Pektaş

o Sevil Alkan

o Denef Huvaj

o Gülbin Özdamar Akarçay

o Emre Baykal

o Ece Nur Saygın

o Yasemin Çinal

o Nur Sevim Başar

o Dersu Saral

o Reyhan Mente

o Ateş Alpar

o Savaş Onur Şen

o Erdem Varol

o Desislava Şenay Martinova

o Cem Ersavcı

o Şafak Hacaloğlu

o Can Görkem Halıcıoğlu

o A.Nur Türk

o Serap Baykal Özkan

o Ahmet Sungur

o Murat Aslan

o Mustafa Mesut Şık

o Selçuk Dalgıç

o Furkan Karapınar

o Alper Gülersönmez

Zînkolektif

o Serra Akcan

o Çiğdem Üçüncü

o Aylin Kızıl

o Fatma Çelik

o Gülşin Ketenci

o Serpil Polat