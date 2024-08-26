14 firari sanık aylardır bulunamadı

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 19 ay geçerken, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı sürüyor. Depremde yıkılan ve 970 vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan binalarda sorumluluğu olan 14 firari sanık hâlâ aranıyor. Depremde yakınlarını kaybeden aileler, firari sanıkların yakalanması için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a çağrıda bulundu. Davalarda yıkılan binalarda hayatını kaybedenler ve aranan firari sanıklar şöyle:

Emlakbank Konutları: Hatay’ın Antakya ilçesinde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank Konutları’nın şüphelilerinden Aytaç Kınay, firari olarak aranıyor.

Rönesans Rezidans: Hatay’daki rezidansın şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun, firari olarak aranıyor. Coşkun hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Üzümkent Sitesi: Adıyaman’daki Üzümkent Sitesi’nde sorumluluğu bulunan Ahmet İşitmen, aranıyor. İşitmen’in yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Sueda Kent Sitesi: Adıyaman’daki sitenin şantiye şefi ve statik proje müellifi Ömer Yılmaz yakalanamadı.

Furkan Apartmanı: Antep’teki Apartmanının müteahhitleri Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever, firari olarak aranıyor. Kırmızı bülten çıkarıldı.

Sami Bey Apartmanı: Adana’nın Çukurova ilçesindeki binanın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik bulunamadı. Firarilerin yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

Ezgi Apartmanı: Maraş’taki apartman için hazırlanan bilirkişi raporunda binanın giriş katında bulunan ve tadilat yapan Kervan Pastanesi’nin yıkımda asli kusurlu oldukları belirtildi. Yakalama kararı çıkarılan ve aylardır firari olan Kervan Pastanesi sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in avukatı Ersan Şen’in talebiyle hazırlanan son bilirkişi raporunda kusurlu bulunmadı. Firari Kervancıoğlu ve Pekel aranıyor.

Kavak Apartmanı: Antep’in Nurdağı ilçesinde 26 kişinin hayatını kaybettiği Kavak Apartmanı’nın şantiye şefi Serdar Çelebi Köse, aranıyor.

Fazilet Apartmanı: Maraş’taki apartmanının yıkılmasına neden olan zemin kattaki fırının işletmecileri firari Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı hâlâ bulunamadı.

Burak Yapı Sitesi: Adıyaman’ın Merkez ilçesinde 12 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı Sitesi’nin şantiye şefi Metin Bekir Sarıkaya, firari olarak aranıyor.

BERAAT KARARI KABUL EDİLEMEZ

Furkan Apartmanı davasında 3 sanığa beraat verilmesine karşı aileler adalet nöbetine başladı. Yakınlarını kaybedenler "Kolon kesildiği tespit edilmiş bir yerde 3 sanığa beraat verilmesini kabul etmiyoruz. 51 canın ölümünden sorumlu firari müteahhitlerin yakalanmasını talep ediyoruz" dedi.