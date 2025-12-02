14 gazeteci işten çıkarılmıştı: Sözcü TV’de yeni görev dağılımı belli oldu
Genel yayın yönetmeni dahil 14 gazetecinin işine son verilen Sözcü TV’de yeni yönetim şekillendi. Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine Yılmaz Özdil getirildi. İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni, Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürü oldu.
İşten çıkarmalarla gündeme gelen Sözcü TV’nin (SZC TV) başına Yılmaz Özdil getirildi.
Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz gazeteleri ile Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı oldu.
İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görevlendirildi.
Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.
NE OLMUŞTU?
Sözcü TV dün, aralarında Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın da olduğu 14 çalışanının işine son vermişti.
Kanal, şu gazetecilerle yollarını ayırmıştı:
Özgür Çakmakçı - Genel Yayın Yönetmeni
Hakan Durmuş - Yayın Koordinatörü
Emel Okaygün - Haber Müdürü
Dora Mengüç - Haber Müdürü
Cem Özkeskin - İstanbul Haber Müdürü
Gülşah İnce - Sunucu
Fırat Fıstık - Muhabir
Meral Danyıldız - Muhabir
Ozan Kelleci - Muhabir
Mehmet Bal - Muhabir
Onurcan Kankal - Kameraman