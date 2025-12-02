14 gazeteci işten çıkarılmıştı: Sözcü TV’de yeni görev dağılımı belli oldu

İşten çıkarmalarla gündeme gelen Sözcü TV’nin (SZC TV) başına Yılmaz Özdil getirildi.

Yılmaz Özdil, Sözcü ve Korkusuz gazeteleri ile Sözcü TV'yi içeren Sözcü Medya Grubu'nun Başkanı oldu.

İpek Özbey, Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni olarak görevlendirildi.

Sözcü gazetesi köşe yazarı Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü TV dün, aralarında Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın da olduğu 14 çalışanının işine son vermişti.

Kanal, şu gazetecilerle yollarını ayırmıştı:

Özgür Çakmakçı - Genel Yayın Yönetmeni

Hakan Durmuş - Yayın Koordinatörü

Emel Okaygün - Haber Müdürü

Dora Mengüç - Haber Müdürü

Cem Özkeskin - İstanbul Haber Müdürü

Gülşah İnce - Sunucu

Fırat Fıstık - Muhabir

Meral Danyıldız - Muhabir

Ozan Kelleci - Muhabir

Mehmet Bal - Muhabir

Onurcan Kankal - Kameraman