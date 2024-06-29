14 Haziran hangi burç? 14 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 14 Haziran hangi burç sorusu ise 14 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 14 Haziran hangi burç? İşte 14 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
14 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 14 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 14 Haziran hangi burç? İşte 14 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
14 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
14 Haziran’da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.
14 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
14 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Zeki ve Meraklı: 14 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.
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İletişimci ve Sosyal: 14 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.
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Esnek ve Uyarlanabilir: 14 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.
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Duygusal ve İkircikli: 14 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.
14 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1521 - Takiyüddin, Türk hezârfen, gök bilimci, mühendis ve matematikçi (ö. 1585)
- 1529 - II. Ferdinand, Avusturya dükü (ö. 1595)
- 1736 - Charles Augustin de Coulomb, Fransız fizikçi (ö. 1806)
- 1811 - Harriet Beecher Stowe, Amerikalı yazar (ö. 1896)
- 1823 - Pyotr Lavrov, Rus sosyalist düşünür (ö. 1900)
- 1827 - Charles Gumery, Fransız heykeltıraş (ö. 1871)
- 1832 - Nikolaus August Otto, Alman makine mühendisi (ö. 1891)
- 1864 - Alois Alzheimer, Alman sinir hastalıkları uzmanı (ö. 1915)
- 1868 - Karl Landsteiner, Avusturya kökenli Amerikalı immünolog ve patolog (ö. 1943)
- 1881 - Kaptanzade Ali Rıza Bey, Türk söz yazarı ve besteci ("Yıldızların Altında" ve "Efem" şarkılarının) (ö. 1934)
- 1895 - José Carlos Mariátegui, Perulu siyasal önder ve yazar (Marksist tarihsel maddeciliği Peru'nun toplumsal çözümlemesine uygulayan ilk aydın) (ö. 1930)
- 1899 - Selim Sarper, Türk siyasetçi (ö. 1968)
- 1910 - William Hanna, Amerikalı prodüktör (ö. 2001)
- 1917 - Lise Nørgaard, Danimarkalı gazeteci, yazar ve senarist (ö. 2023)
- 1928 - Ernesto Che Guevara, Arjantinli devrimci (ö. 1967)
- 1933 - Jerzy Kosiński, Polonya asıllı Amerikalı yazar (ö. 1991)
- 1934 - Mieke Telkamp, Hollandalı şarkıcı (ö. 2016)
- 1945 - Coşkun Göğen, Türk sinema oyuncusu
- 1946 - Donald Trump, Amerikalı iş insanı, siyasetçi, yönetici ve yazar
- 1949 - Alan White, İngiliz müzisyen (ö. 2022)
- 1955 - Perihan Savaş, Türk oyuncu
- 1959 - Marcus Miller, Amerikalı bas gitarcı ve caz müzisyeni
- 1961 - Boy George, İrlanda asıllı İngiliz pop müzik sanatçısı besteci ve söz yazarı
- 1966 - Traylor Howard, Amerikalı oyuncu
- 1966 - Eva Lind, Avusturyalı soprano
- 1969 - Michael Gerber, Amerikalı yazar
- 1969 - Steffi Graf, Alman tenisçi
- 1970 - Thomas Mack Lauderdale, Amerikalı piyanist. Daha çok kendi kurduğu grubu Pink Martini ile bilinir.
- 1970 - Ray Luzier, Alman müzisiyen
- 1970 - İlgar Memmedov, Azeri Politikacı
- 1971 - Alfred Freddy Krupa, Hırvat ressam
- 1972 - Matthias Ettrich, Alman bilgisayar mühendisi
- 1973 - Ceca, Sırp şarkıcı
- 1974 - Chloe Black, Amerikalı pornografik film oyuncusu
- 1976 - Igor Lukšić, Karadağlı siyasetçi
- 1976 - Massimo Oddo, İtalyan futbolcu (Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan)
- 1977 - Consequence, Amerikalı rapçi
- 1977 - Duncan Oughton, Yeni Zelandalı millî futbolcu ve teknik direktör
- 1978 - Diablo Cody, Amerikalı senaryo yazarı ve Oscar Ödülü sahibi
- 1978 - Nikola Vujčić, Hırvat millî eski basketbolcu
- 1981 - Elano Blumer, Brezilyalı futbolcu
- 1982 - Lang Lang, Çinli konser piyanisti
- 1983 - Louis Garrel, Fransız oyuncu
- 1983 - Şebnem Kimyacıoğlu, Türk millî eski basketbolcu ve avukat
- 1983 - James Moga, Güney Sudanlı millî futbolcu
- 1984 - Siobhán Donaghy, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
- 1984 - Zuzana Smatanová, Slovak pop-rock şarkıcısı
- 1985 - Gundars Celitans, Leton voleybolcu
- 1985 - Marvin Compper, Alman eski futbolcu
- 1987 - Mohamed Diamé, Senegalli millî futbolcu
- 1988 - Victoire Du Bois, Fransız oyuncu
- 1988 - Kevin McHale, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
- 1988 - Lucca Staiger, Alman profesyonel basketbolcu
- 1989 - Lucy Hale, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
- 1989 - Madison Ivy, Alman kökenli Amerikalı çıplak model ve porno yıldızı
- 1989 - Cory Higgins, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1989 - Joao Rojas, Ekvadorlu futbolcu
- 1990 - Regina Todorenko, Rus ve Ukraynalı şarkıcı, oyuncu ve sunucu.
- 1991 - André Carrillo, Perulu millî futbolcu
- 1991 - Kostas Manolas, Yunan millî futbolcu
- 1992 - Ben Halloran, Avustralyalı millî futbolcu
- 1992 - Daryl Sabara, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı
- 1993 - Gunna, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
- 1994
- Belén Alderete, Paraguaylı manken
- Metin Sevinç, Türk oyuncu
- 1998 - Hachim Mastour, İtalya doğumlu Fas asıllı futbolcu
- 1999 - Chou Tzu-yu, Güney Kore merkezli Tayvanlı şarkıcı
- 2000 - RJ Barrett, Kanadalı profesyonel basketbol oyuncusu
14 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
14 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
14 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18
- Şanslı Renkler: Sarı, mavi
- Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin
14 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
14 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 14 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.
14 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
14 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
14 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
14 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 14 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.