14 Haziran hangi burç? 14 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 14 Haziran hangi burç sorusu ise 14 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 14 Haziran hangi burç? İşte 14 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

14 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 14 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 14 Haziran hangi burç? İşte 14 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

14 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

14 Haziran’da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

14 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

14 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 14 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 14 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 14 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 14 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

14 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1521 - Takiyüddin, Türk hezârfen, gök bilimci, mühendis ve matematikçi (ö. 1585)

1529 - II. Ferdinand, Avusturya dükü (ö. 1595)

1736 - Charles Augustin de Coulomb, Fransız fizikçi (ö. 1806)

1811 - Harriet Beecher Stowe, Amerikalı yazar (ö. 1896)

1823 - Pyotr Lavrov, Rus sosyalist düşünür (ö. 1900)

1827 - Charles Gumery, Fransız heykeltıraş (ö. 1871)

1832 - Nikolaus August Otto, Alman makine mühendisi (ö. 1891)

1864 - Alois Alzheimer, Alman sinir hastalıkları uzmanı (ö. 1915)

1868 - Karl Landsteiner, Avusturya kökenli Amerikalı immünolog ve patolog (ö. 1943)

1881 - Kaptanzade Ali Rıza Bey, Türk söz yazarı ve besteci ("Yıldızların Altında" ve "Efem" şarkılarının) (ö. 1934)

1895 - José Carlos Mariátegui, Perulu siyasal önder ve yazar (Marksist tarihsel maddeciliği Peru'nun toplumsal çözümlemesine uygulayan ilk aydın) (ö. 1930)

1899 - Selim Sarper, Türk siyasetçi (ö. 1968)

1910 - William Hanna, Amerikalı prodüktör (ö. 2001)

1917 - Lise Nørgaard, Danimarkalı gazeteci, yazar ve senarist (ö. 2023)

1928 - Ernesto Che Guevara, Arjantinli devrimci (ö. 1967)

1933 - Jerzy Kosiński, Polonya asıllı Amerikalı yazar (ö. 1991)

1934 - Mieke Telkamp, Hollandalı şarkıcı (ö. 2016)

1945 - Coşkun Göğen, Türk sinema oyuncusu

1946 - Donald Trump, Amerikalı iş insanı, siyasetçi, yönetici ve yazar

1949 - Alan White, İngiliz müzisyen (ö. 2022)

1955 - Perihan Savaş, Türk oyuncu

1959 - Marcus Miller, Amerikalı bas gitarcı ve caz müzisyeni

1961 - Boy George, İrlanda asıllı İngiliz pop müzik sanatçısı besteci ve söz yazarı

1966 - Traylor Howard, Amerikalı oyuncu

1966 - Eva Lind, Avusturyalı soprano

1969 - Michael Gerber, Amerikalı yazar

1969 - Steffi Graf, Alman tenisçi

1970 - Thomas Mack Lauderdale, Amerikalı piyanist. Daha çok kendi kurduğu grubu Pink Martini ile bilinir.

1970 - Ray Luzier, Alman müzisiyen

1970 - İlgar Memmedov, Azeri Politikacı

1971 - Alfred Freddy Krupa, Hırvat ressam

1972 - Matthias Ettrich, Alman bilgisayar mühendisi

1973 - Ceca, Sırp şarkıcı

1974 - Chloe Black, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1976 - Igor Lukšić, Karadağlı siyasetçi

1976 - Massimo Oddo, İtalyan futbolcu (Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan)

1977 - Consequence, Amerikalı rapçi

1977 - Duncan Oughton, Yeni Zelandalı millî futbolcu ve teknik direktör

1978 - Diablo Cody, Amerikalı senaryo yazarı ve Oscar Ödülü sahibi

1978 - Nikola Vujčić, Hırvat millî eski basketbolcu

1981 - Elano Blumer, Brezilyalı futbolcu

1982 - Lang Lang, Çinli konser piyanisti

1983 - Louis Garrel, Fransız oyuncu

1983 - Şebnem Kimyacıoğlu, Türk millî eski basketbolcu ve avukat

1983 - James Moga, Güney Sudanlı millî futbolcu

1984 - Siobhán Donaghy, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1984 - Zuzana Smatanová, Slovak pop-rock şarkıcısı

1985 - Gundars Celitans, Leton voleybolcu

1985 - Marvin Compper, Alman eski futbolcu

1987 - Mohamed Diamé, Senegalli millî futbolcu

1988 - Victoire Du Bois, Fransız oyuncu

1988 - Kevin McHale, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1988 - Lucca Staiger, Alman profesyonel basketbolcu

1989 - Lucy Hale, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1989 - Madison Ivy, Alman kökenli Amerikalı çıplak model ve porno yıldızı

1989 - Cory Higgins, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Joao Rojas, Ekvadorlu futbolcu

1990 - Regina Todorenko, Rus ve Ukraynalı şarkıcı, oyuncu ve sunucu.

1991 - André Carrillo, Perulu millî futbolcu

1991 - Kostas Manolas, Yunan millî futbolcu

1992 - Ben Halloran, Avustralyalı millî futbolcu

1992 - Daryl Sabara, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1993 - Gunna, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı

1994

Belén Alderete, Paraguaylı manken

Metin Sevinç, Türk oyuncu

1998 - Hachim Mastour, İtalya doğumlu Fas asıllı futbolcu

1999 - Chou Tzu-yu, Güney Kore merkezli Tayvanlı şarkıcı

2000 - RJ Barrett, Kanadalı profesyonel basketbol oyuncusu

14 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

14 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

14 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

14 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

14 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 14 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

14 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

14 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

14 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

14 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 14 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.