14 İBB tutuklusu farklı cezaevlerine nakledildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmalar sonucu Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunan 14 tutuklu farklı cezaevlerine nakledildi.

Haberi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X üzerinden duyurdu.

Tunç, 14 tutuklunun "soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi" ve "ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla" yapıldığını savundu.

Yılmaz Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi ve ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla ‘Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 53. Maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır. Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen ‘savunma hakkının kısıtlandığı’ yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun soruşturma süreçlerinin sağlıklı şekilde yürütülebilmesi… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) April 13, 2025

CHP'Lİ GÜNAYDIN 9 İSMİ SAYMIŞTI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın; dün (12 Nisan Cumartesi) Murat Ongun ve Hüseyin Köksal'ın Çorlu, Murat Kapki, Nihat Sütlaş, Adem Soytekin ve Tuncay Yılmaz'ın Tekirdağ, Fatih Keleş, Necati Özkan ve Serdal Taşkın'ın Kocaeli Kandıra Cezaevi'ne naklediğini söylemişti.