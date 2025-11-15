14 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Günün En Çok İzlenen Dizisi Belli Oldu

14 Kasım 2025 Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında rekabet adeta nefes kesti.

İzleyicilerin sabırsızlıkla takip ettiği günlük reyting tablosu, dizilerin ve haber programlarının performansını net biçimde ortaya koydu. İşte 14 Kasım 2025 Cuma gününün en çok izlenen programları ve detayları...

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 12,30 2 Kızılcık Şerbeti 7,06 3 Taşacak Bu Deniz (Özet) 6,60 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,83 5 Esra Erol’da 3,75 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,59 7 Arka Sokaklar 3,23 8 Kızılcık Şerbeti (Özet) 3,14 9 ATV Ana Haber 2,99 10 İddiaların Aksine 2,78

TAŞACAK BU DENİZ REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR

Her bölümüyle büyük merak uyandıran Taşacak Bu Deniz, 12,30 reytingle bir kez daha günün en çok izlenen programı oldu. İlk bölümünden itibaren sezona damgasını vuran dizi, istikrarlı yükselişiyle dikkat çekiyor. Dizinin özet bölümü de 6,60 reyting alarak üçüncü sıraya yerleşti, böylece aynı gün hem ana bölüm hem de özet bölümü ilk 3’te yer aldı.

KIZILCIK ŞERBETİ ZİRVENİN YAKIN TAKİPÇİSİ

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 7,06 reytingle günün ikinci en çok izlenen yapımı oldu. Güçlü rakibi Taşacak Bu Deniz’e rağmen stabil ivmesini koruyan dizi, haftanın en dikkat çekici yapımlarından biri olmayı sürdürüyor. Dizinin özet bölümü de 3,14 reyting alarak listenin sekizinci basamağına yerleşti.

ARKA SOKAKLAR’DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Kanal D’nin yıllardır ekranda olan fenomen dizisi Arka Sokaklar, son haftalarda yaşadığı düşüşü bu hafta da kırmayı başaramadı. 3,23 reyting alan dizi, listenin yedinci sırasında yer alarak sezon performansında gerileme sinyalleri verdi.

HABER BÜLTENLERİNDE GÜNÜN LİDERİ NOW ANA HABER

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,59 reyting alarak günün en çok izlenen haber programı oldu. ATV Ana Haber ise 2,99 reytingle dokuzuncu sıradan listeye girdi. Günün genel sıralamasında haber bültenlerinin etkili performans sergilediği görülüyor.

FİNAL YAPAN BEN ONUN ANNESİYİM LİSTEYE GİREMEDİ

Now TV’nin dört bölümde final yapma kararı aldığı Ben Onun Annesiyim, final bölümünde de Top 10’a giremedi. Dizi seyirciden beklenen karşılığı alamayarak yayın hayatını erken sonlandırmış oldu.

14 Kasım 2025 Cuma gününün reyting sonuçları, televizyon dünyasında rekabetin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Taşacak Bu Deniz'in yükselişini sürdürmesi, Kızılcık Şerbeti’nin istikrarlı performansı ve haber bültenlerinin güçlü görünümü dikkat çekti. Günün en çok izlenen ilk 10 programı netleşirken, izleyicilerin ilgisinin hangi yapımlarda yoğunlaştığı da açıkça ortaya çıktı.