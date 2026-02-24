14. kattan 'düşen' Şeyma Gökçe'nin ölümü: Cinayet şüphelisi erkek beraat etti!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde oturduğu binanın 14. katından 'düşen' Şeyma Gökçe'nin ölümüyle ilgili tutuklanan 'erkek arkadaşı' hakkında beraat kararı verildi.

Ankara Batı Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüseyin Uyucu, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra tanık dinleneceğini bildirdi.

Tanık M.A, şahısları tanımadığını, olay günü evinde otururken üst kattan kavga sesleri duyduğunu ve seslerin yaklaşık 15-20 dakika boyunca kesilmediğini anlatarak, 'düşme' anına ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

AVUKATTAN 'SOMUT DELİL' SAVUNMASI

Tanık beyanının ardından söz verilen sanık avukatı, aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirterek, dosyada somut delil bulunmadığını, zana dair hüküm verilemeyeceğini ve "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereği sanığın beraat etmesi gerektiğini savundu.

Müşteki Günnur Çağlar, "Benim kızım intihar etmedi. Benim kızım öldürüldü" beyanında bulundu.

Müşteki avukatı da olayın intihar olamayacağını ve maktulün telefonunda uyuşturucu kullanımına dair delil bulunmadığını belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen sanık Uyucu da yaklaşık bir senedir içerde olduğunu söyleyerek, "Ben suçsuzum tahliyemi istiyorum. Ben öldürmedim. Defalarca söyledim ben masumum. İlahi adalete güveniyorum" dedi.

BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Beyanların ardından Mahkeme Başkanı esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, "sanık Uyucu'nun Gökçe ile uyuşturucu madde kullandığını ve telefon kayıtları incelemesinde ikili arasındaki gönül ilişkisi dışında bir ilişkinin bulunmadığını belirterek, mahkemeden dosya kapsamında sanığın maktulü kasten öldürdüğüne dair somut bir delil bulunmaması" gerekçesiyle sanığın beraatini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Uyucu'nun "suçunun sabit görülmediğine" hükmederek, beraatine karar verdi.

Daha önceki duruşmalarsa, Cumhuriyet savcısı, mevcut delil durumu, delillerin karartılma ihtimali ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçeleriyle sanığın tutukluluk halinin devamını talep etmişti.