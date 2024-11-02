14 kişi ölmüştü: Dışişleri'nden Sırbistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'da tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu çok sayıda kişinin ölmesiyle ilgili bir mesaj yayımladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, dün öğle saatlerinde Novi Sad'daki tren istasyonunun beton sundurması bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Çökme sonucu 14 kişi öldü, yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

İHMALİ OLANLAR HESAP VERECEK

Tren istasyonunun bulunduğu yere gelen Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ve İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Vucevic, yaptığı açıklamada, yapının 1964'te inşa edildiğini, olayın araştırılacağını ve ihmali bulunanların hesap vermesi gerektiğini kaydetti.

Enkazda bulunan ve iletişim kurdukları 2 kişinin kurtarıldığını aktaran Dacic, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, 80 kişinin olay yerinde çalıştığını belirtti.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de olay yerine gelerek, bakanlardan bilgi aldı.

Hükümet, 2 Kasım'ı ulusal yas günü ilan etti.

Novi Sad'dan halka seslenen Cumhurbaşkanı Vucic, hayatını kaybedenlerden 5 kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini söyledi.

Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Vucic, "Cumhurbaşkanı olarak hükümet ve Novi Sad Savcılığından kazanın sorumlularını en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyorum." dedi.

Vucic, binanın yakın zamanda yenilendiğini ancak çöken beton sundurmanın 60 yıldır yenilenmemesini "hayretle" karşıladığını sözlerine ekledi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bakanlığı, Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu meydana gelen can kayıpları nedeniyle Sırbistan halkına ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde dün bir tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucunda meydana gelen can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Sırbistan halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz" denildi.