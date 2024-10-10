14 kişinin öldüğü MCG Tower davası yarın görülecek: "Adalete olan güvenimiz zayıflıyor"

6 Şubat’ta Hatay İskenderun’da yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği 14 katlı MCG Tower davası yarın İskenderun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 09.30'da görülecek. Dava öncesi konuşan ve apartmanda anne ve babasını kaybeden Selin Sümbültepe, adalet arayışlarının sürdüğünü belirterek "Kusurların açık olmasına rağmen kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni hâlâ verilmedi. Bilirkişi raporu duruşmaya yetişecek mi bilmiyoruz, bu durumlar yargı sürecini geciktirdiği için adalate olan inancımızı zayıflatıyor" dedi.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalardan biri de İskenderun’daki MCG Tower, depremden 3 yıl önce yapılmıştı. Bina depremde ortadan ikiye ayrılmış ve 14 kişi yaşamını yitirmişti. MCG Tower’in aksine yanındaki birçok bina ise ayakta kalmış ve birçok yapıda ağır hasar oluşmamıştı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazılanan iddianamede tutuksuz sanıklar; binanın yapım işini üstelenen ve müteahhidi Muhammet Coşkun Gökkan, statik proje müellifi ve kaba inşaatı gerçekleştiren Mehmet Yılmazlar, şantiye şefi Şule Genç Özbay, yapının mimari proje müellifi Meltem Yılanoğlu, jeolojik etüt müellifi Sefa Apak, jeofizik etüt müellifi Mehmet İnce, jeoteknik etüt müellifi Yıldıray Şengül, projelendirme ve yapım sürecinde denetim görevini üstlenen yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin Karaömer, denetim şirketi bünyesinde statikle alakalı kısımdan sorumlu olarak görev alan Hikmet Nural, denetim şirketi bünyesinde mimariyle alakalı kısımdan sorumlu olarak görev alan Hatice Sezer, ustabaşılar Abdulhamit Bostancı, Ali Cemil Arıcan ve firma sahibi Ferhat Sönmez'in "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. 31 Mayıs'ta görülen ikinci duruşmada Konya Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna yapılan itiraz üzerine, yeniden bilirkişi raporu hazırlanması istendi ve mahkeme tüm sanıkların zorla getirilmesine karar verdi.

120 GÜNDÜR RAPOR YOK

MCG Tower'da anne Cehide ve babası Rafi Sümbültepe'yi kaybeden Selin Sümbültepe, tüm sanıkların tutuklanması gerektiğini söyledi. Sümbültepe, şunları anlattı:

"İnşaat mühendisi, statik proje sorumlusu, kaba inşaatı yapan Mehmet Yılmazlar 1. duruşmada, binaya sonradan eklediği kirişler için ‘Haberim yok’ dedi. Şantiye Şefi Şule Özbay ben ‘Çaycıydım' dedi. Binanın 48 metre boyunca uzanan kısmında çerçeve kirişlerin bağlanmadığı, binanın asansör, tesisat, merdiven boşluklarının tek bir noktada toplandığı ve binanın buradan yırtıldığı ITÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Vekili Prof. Beyza Taşkın tarafından haber belgeselde açıkça ifade edildi. 120 gündür 2. bilirkişi raporu gelmedi. Bilirkişilerden inşaat mühendisi dosyadan affını istedi. İlk raporda, Konya Teknik Üniversitesi'nin bilirkişi raporunda 0.7g ivme üzerinden düzenleme yapılarak gerçeği tahrif etmiştir ve bunun üstüne sanıklar serbest bırakıldı. Oysa yapmış olduğumuz yazışmalar sonucunda ivmenin daha düşük olduğunu ve deprem yönetmeliğinin sınırları içerisinde olduğunu ispatladık ve dosyaya sunduk. Şimdi bilirkişilerin de bu ivme değeri üzerinden inceleme yaparak, sanıkların sorumluluklarını ortaya koymasını, mahkemeden de sanıkların tutuklanmasını talep ediyoruz."