14 Mart'ta açılacak: Yılmaz Büyükerşen'den Saygı Öztürk'e mühürlü zarf

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, gazeteci Saygı Öztürk'e 14 Mart'ta açılmak üzere bir zarf teslim etti. Yaklaşan yerel seçim sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Büyükerşen, "Aday göstermeyeceklerini biliyordum. Üzüldüm demeyeyim de kırıldım" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP'nin 31 Mart’ta gerçekleştirilerek yerel seçimlerde kendi yerine aday gösterdiği genel sekreteri Ayşe Ünlüce'ye ve sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Büyükerşen, “Belediyeciliği çok iyi öğrendi. Kendisi hukukçu. Belediyenin hakkını koruduğu gibi vatandaşın da korur” dedi.

"ÜZÜLMEDİM AMA KIRILDIM"

Adaylıktan nasıl çekildiğini “Üzülmedim ama kırıldım” ifadeleriyle anlatan Büyükerşen şunları söyledi:

"Aday göstermeyeceklerini biliyordum. Üzüldüm demeyeyim de kırıldım. Neden kırıldığımın sebebi şu: Ben adaylığımı çekecektim. Anketlere göre aday belirlemesi yapılacağı söylendi. Ben de ‘25 senedir belediye başkanlığı yapıyorum. Uluslararası ödüller alan Eskişehir’e başkalarının tabiriyle takla attırmış çağdaş bir şehir meydana getirmişiz. Eğer beni tanımadıysanız, parti olarak anketle beni nasıl tayin edeceksiniz?’ dedim.”

ÖZTÜRK'E KAPALI ZARF

Öte yandan Saygı Öztürk, Büyükerşen’in kendisine kapalı bir zarf verdiğini ve bunu 14 mart günü açıp, 15 Mart’ta gazetede yayımlama sözü verdiğini aktardı.

Büyükerşen, halefi Ünlüce’yi ise şu ifadelerle anlattı:

"Ayşe Hanım hakikaten örnek büyükşehir belediye başkanı olacak bir kadın ve kendisine köklü bir inancım var. Türkiye, kaynakları ve imkanları çok olan bir ülke. En önemlisi de Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu ‘En büyük ikinci eserim’ dediği Cumhuriyetin parlamenter sisteme hemen dönmesi taraftarıyım. Bu zenginliklerimizin, yetişmiş insan gücümüzün artık yurt dışına kaçırdığımız gençlerimizin, memlekette imkanlarını artırıp sorunlarını çözerek, yoksullukla mücadele etmeliyiz. İşçi, emekli, emekçiler o kadar sefalet içerisinde ki. Biz mesela 2 yıldır yatırım yapamadığımız için çok üzgünüm. Sebebi; imkanlarımızı sosyal yardımlara harcamak zorunda kaldık.”