14 Mayıs 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

14 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Kamu kurumlarını, iş dünyasını, seçim süreçlerini ve ticaret sektörünü yakından ilgilendiren önemli yönetmelik ve tebliğler bugünkü Resmi Gazete’de yer aldı. Özellikle yapı müteahhitleriyle ilgili yönetmelik değişikliği, gemi acenteleri yönetmeliği ve ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin yeni tebliğ dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor.

14 MAYIS 2026 RESMİ GAZETE’DE NELER YAYIMLANDI?

14 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de yürütme ve idare bölümünde yeni yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararları da yargı bölümünde kamuoyuyla paylaşıldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ KARARLARI

Yapı Müteahhitleri Yönetmeliğinde Değişiklik

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler arasında Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yeni yönetmelik yer aldı.

Söz konusu düzenleme ile yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması ve kayıt süreçlerine ilişkin bazı değişiklikler yürürlüğe girdi.

Gemi Acenteleri Yönetmeliği Yayımlandı

14 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de dikkat çeken bir diğer düzenleme ise Gemi Acenteleri Yönetmeliği oldu. Denizcilik sektörünü ilgilendiren yönetmelik kapsamında gemi acentelerinin çalışma esaslarına ilişkin düzenlemeler yer aldı.

YSK Memur Atama Yönetmeliğinde Değişiklik

Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik de Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yeni düzenleme ile YSK bünyesindeki memur alımı, atama ve nakil süreçlerine ilişkin bazı değişiklikler uygulamaya alındı.

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan önemli başlıklardan biri de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2026/11) oldu.

Tebliğ kapsamında ithalat süreçlerinde haksız rekabetin önlenmesine yönelik yeni düzenlemeler kamuoyuna duyuruldu.

YARGI BÖLÜMÜ KARARLARI

Anayasa Mahkemesi Kararları Yayımlandı

14 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’nin yargı bölümünde Anayasa Mahkemesi tarafından alınan çeşitli kararlar yayımlandı.

Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 tarihli ve E: 2024/146, K: 2026/50 sayılı kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 tarihli ve E: 2025/132, K: 2026/51 sayılı kararı

Anayasa Mahkemesinin 26/2/2026 tarihli ve E: 2025/187, K: 2026/53 sayılı kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/3/2026 tarihli ve 2022/41459 başvuru numaralı kararı

İLAN BÖLÜMÜNDE YER ALAN BAŞLIKLAR

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde çeşitli kamu ilanları ve ekonomik veriler de yayımlandı.

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları

Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri

14 MAYIS 2026 RESMİ GAZETE ÖZET TABLOSU

Bölüm Yayımlanan Kararlar Yönetmelikler Yapı Müteahhitleri Yönetmeliği, Gemi Acenteleri Yönetmeliği, YSK Yönetmeliği Değişikliği Tebliğ İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2026/11) Yargı Bölümü Anayasa Mahkemesi Kararları İlan Bölümü Yargı ilanları, ihale ilanları, döviz kurları

RESMİ GAZETE KARARLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler, tebliğler ve mahkeme kararları yürürlüğe giren resmi düzenlemeleri içeriyor. Bu nedenle vatandaşlar, kamu kurumları, hukukçular, şirketler ve sektör temsilcileri tarafından yakından takip ediliyor.

Özellikle ticaret, seçim süreçleri, kamu personeli ve yapı sektörüyle ilgili düzenlemeler geniş kitleleri doğrudan etkileyebiliyor.

14 Mayıs 2026 Resmi Gazete yayımlandı mı?

Evet. 14 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı ve yeni yönetmelikler ile tebliğler kamuoyuyla paylaşıldı.

Bugünkü Resmi Gazete’de hangi yönetmelikler yayımlandı?

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması Yönetmeliği değişikliği, Gemi Acenteleri Yönetmeliği ve YSK Memur Yönetmeliği değişikliği yayımlandı.

İthalatta Haksız Rekabet Tebliği nedir?

İthalatta oluşabilecek haksız rekabeti önlemeye yönelik düzenlemeleri içeren resmi tebliğdir.

Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

Evet. 14 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete’de çeşitli Anayasa Mahkemesi kararları yayımlandı.

Resmi Gazete’de döviz kurları yer alıyor mu?

Evet. T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerleri Resmi Gazete’de yayımlanıyor.