14 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARI | Zirve yarışında son durum!

14 Mayıs 2026 reyting sonuçları belli oldu. Perşembe akşamının en çok izlenen yapımları merak edilirken, Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin hafif düşüşe rağmen zirvedeki yerini korudu. NOW TV dizisi Halef: Köklerin Çağrısı ikinci sırada yer alırken, günün reyting tablosunda dizi, haber, yarışma ve gündüz kuşağı programları dikkat çekti.

14 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı. 20+ABC1 kategorisinde günün en çok izlenen programı Sevdiğim Sensin oldu. Star TV’nin sezona damga vuran dizisi, 8,56 reyting alarak perşembe gününün liderliğini sürdürdü.

Dizi hafif oranda düşüş yaşasa da zirveyi bırakmadı. Böylece Sevdiğim Sensin reyting sonuçları yine günün en çok merak edilen konuları arasına girdi.

SEVDİĞİM SENSİN DÜŞÜŞE RAĞMEN ZİRVEDE

Star TV dizisi Sevdiğim Sensin, 14 Mayıs 2026 Perşembe günü 8,56 reytingle birinci sırada yer aldı. Sezonun dikkat çeken yapımlarından biri olan dizi, sınırlı gerilemeye rağmen güçlü izlenme oranını korudu.

Geçtiğimiz haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla öne çıkan yapım, bu hafta da perşembe reytinglerinde zirveyi rakiplerine kaptırmadı.

HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef: Köklerin Çağrısı, 4,91 reytingle günü ikinci sırada tamamladı. Dizi, rakibine benzer şekilde düşüş yaşasa da zirve yarışındaki yerini korudu.

Halef: Köklerin Çağrısı reyting sonuçları, özellikle perşembe akşamı dizi rekabetini takip eden izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı.

14 MAYIS 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI İLK 10

14 Mayıs 2026 reyting listesinde ilk sırayı Sevdiğim Sensin aldı. İkinci sırada Halef: Köklerin Çağrısı, üçüncü sırada ise Sevdiğim Sensin Özet bölümü yer aldı.

20 + ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

Sıra Program Reyting 1 Sevdiğim Sensin 8,56 2 Halef: Köklerin Çağrısı 4,91 3 Sevdiğim Sensin (Özet) 3,82 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,61 5 Esra Erol'da 3,55 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,26 7 Survivor 3,20 8 ATV Ana Haber 2,68 9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 2,42 10 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 2,11

14 MAYIS 2026 AB REYTİNG SONUÇLARI

14 Mayıs 2026 Perşembe Tüm Kişiler reyting sonuçları listesinde zirvenin sahibi Sevdiğim Sensin oldu. Star TV dizisi 5,89 reytingle birinci sırada yer alırken, Halef: Köklerin Çağrısı ikinci, Survivor ise üçüncü sırada kendine yer buldu.

Sevdiğim Sensin - Star TV - 5,89 reyting Halef: Köklerin Çağrısı - NOW - 3,51 reyting Survivor - TV8 - 3,03 reyting Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV - 2,90 reyting Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW - 2,47 reyting Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) - NOW - 2,22 reyting Esra Erol'da - ATV - 2,15 reyting Sevdiğim Sensin (Özet) - Star TV - 2,10 reyting ATV Ana Haber - ATV - 2,06 reyting Survivor Özet - TV8 - 1,89 reyting

14 MAYIS 2026 TÜM KİŞİLER REYTİNG SONUÇLARI

14 Mayıs 2026 Perşembe AB reyting sonuçları listesinde de lider değişmedi. Sevdiğim Sensin 9,28 reytingle zirvede yer alırken, Halef: Köklerin Çağrısı 6,22 reytingle ikinci, Esra Erol'da ise 4,83 reytingle üçüncü oldu.

Sevdiğim Sensin - Star TV - 9,28 reyting Halef: Köklerin Çağrısı - NOW - 6,22 reyting Esra Erol'da - ATV - 4,83 reyting Sevdiğim Sensin (Özet) - Star TV - 4,57 reyting Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV - 3,86 reyting ATV Ana Haber - ATV - 3,35 reyting Survivor - TV8 - 3,24 reyting Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW - 3,20 reyting Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) - NOW - 2,96 reyting Gelin - Kanal 7 - 2,70 reyting

Veri kaynağı: TİAK

PERŞEMBE REYTİNGLERİNDE İLK 3 BELLİ OLDU

14 Mayıs Perşembe reyting sonuçları zirve yarışında Star TV ve NOW TV dizileri öne çıktı. Sevdiğim Sensin birinci, Halef: Köklerin Çağrısı ikinci, Sevdiğim Sensin Özet ise üçüncü sırada yer aldı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI LİSTEDE GÜÇLÜ KALDI

14 Mayıs 2026 reyting sonuçlarında gündüz kuşağı programları da üst sıralarda yer buldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,61 reytingle dördüncü sırada yer alırken, Esra Erol'da 3,55 reytingle beşinci oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ise 2,11 reytingle listeye onuncu sıradan giriş yaptı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ BELLİ OLDU

14 Mayıs 2026 Perşembe günü haber bültenleri arasında Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber öne çıktı. Program, 3,26 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu ve genel sıralamada altıncı sırada yer aldı.

ATV Ana Haber ise 2,68 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

SURVİVOR REYTİNGLERDE KAÇINCI OLDU?

TV8’in yarışma programı Survivor, 14 Mayıs 2026 Perşembe reyting sonuçlarında 3,20 reytingle yedinci sırada yer aldı. Yarışma programı, Top 10 listesinde kendine yer bulmayı başardı.

14 Mayıs 2026 reyting sonuçları, perşembe akşamı zirve yarışında dengelerin korunduğunu gösterdi. Star TV dizisi Sevdiğim Sensin hafif düşüşe rağmen 8,56 reytingle liderliğini sürdürürken, NOW TV dizisi Halef: Köklerin Çağrısı ikinci sıradan takibini devam ettirdi. Günün Top 10 listesinde diziler, haber bültenleri, yarışma ve gündüz kuşağı programları öne çıktı.