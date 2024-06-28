14 Mayıs hangi burç? 14 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 14 Mayıs hangi burç sorusu ise 14 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 14 Mayıs hangi burç? İşte 14 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
14 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 14 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 14 Mayıs hangi burç? İşte 14 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
14 MAYIS HANGİ BURÇ?
14 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
14 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
14 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
14 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1710 - Adolf Frederick, İsveç kralı (ö. 1771)
- 1725 - Ludovico Manin, 1789-1797 yılları arasında Venedik Cumhuriyeti "Doçe (ö. 1802)
- 1727 - Thomas Gainsborough, İngiliz ressamdır (ö. 1788)
- 1771 - Robert Owen, Galli reformcu ve sosyalisttir (ö. 1858)
- 1836 - Wilhelm Steinitz, Çek asıllı Amerikalı Dünya satranç şampiyonu (ö. 1900)
- 1858 - Anthon van Rappard, Hollandalı ressam (ö. 1892)
- 1867 - Kurt Eisner, Alman politikacı, devrimci, gazeteci ve tiyatro eleştirmeni (ö. 1919)
- 1869 - Arthur Rostron, İngiliz denizci (ö. 1940)
- 1880 - Wilhelm List, Almanya'nın subayı ve Nazi Almanyası'nın Generalfeldmareşal'i (ö. 1971)
- 1897 - Sidney Bechet, Amerikan caz saksofoncusu, klarnet müzisyeni ve besteci (ö. 1959)
- 1904 - Hans Albert Einstein, İsviçreli-Amerikalı mühendis ve öğretmen (ö. 1973)
- 1904 - Marcel Junod, İsviçreli doktor, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (UKHK) delegesi (ö. 1961)
- 1905 - Jean Daniélou, Kardinal ilan edilen Fransız Cizvit patrolog (ö. 1974)
- 1907 - Muhammed Eyüb Han, Pakistanlı asker ve siyasetçi (ö. 1974)
- 1909 - Godfrey Lionel Rampling, İngiliz atlet ve subay (ö. 2009)
- 1918 - Marie Smith, Eyak dilini konuşan son kişi (ö. 2008)
- 1922 - Franjo Tuđman, Hırvatistan'ın ilk Devlet Başkanı (ö. 1999)
- 1928 - Jean Jacques Becker, Fransız tarihçi ve çağdaş tarih uzmanı (ö. 2023)
- 1930 - Bonifácio José Tamm de Andrada, Brezilyalı siyasetçi, hukuk akademisyeni ve gazeteci (ö. 2021)
- 1930 - María Irene Fornés, Alman yazar (ö. 2018)
- 1931 - Alvin Lucier, Amerikalı besteci ve eğitimci (ö. 2021)
- 1934 - Can Kolukısa, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1935 - İvan Dimitrov, Bulgar millî futbolcu (ö. 2019)
- 1936 - Mahiru Akdağ, Türk voleybolcu ve avukat
- 1939 - Çevik Bir, Türk asker 2. Genelkurmay Başkanı
- 1939 - Çiğdem Selışık Onat, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
- 1943 - Jack Bruce, İskoç rock müzisyeni (ö. 2014)
- 1943 - Olafur Ragnar Grimsson, İzlandalı siyasetçi
- 1944 - George Lucas, Amerikalı film yönetmeni
- 1945 - Francesca Annis, İngiliz oyuncu
- 1945 - Vladislav Ardzinba, Abhaz siyasetçi (ö. 2010)
- 1945 - Yochanan Vollach, İsrailli futbolcu
- 1952 - David Byrne, İskoçya doğumlu, ABD'de yaşayan ve 1975 ile 1991 yılları arasında etkin olan New Wave grubu Talking Heads'in kurucularından olan müzisyen
- 1952 - Robert Zemeckis, Akademi Ödüllü Amerikalı yönetmen, yapımcı ve yazar
- 1953 - Tom Cochrane, Kanadalı müzisyen
- 1953 - Norodom Sihamoni, Kamboçya Kralı
- 1955 - Ali Dürüst, Türk iş insanı
- 1955 - Big Van Vader, Amerikalı profesyonel güreşçi ve eski Amerikan Futbolu oyuncusudu (ö. 2018)
- 1957 - William G. Gregory, Amerikalı emekli NASA astronotu
- 1959 - Patrick Bruel, Fransız şarkıcı ve oyuncu
- 1959 - Stefano Malinverni, İtalyan atlet
- 1960 - Sinan Alaağaç, Türk futbolcu (ö. 1985)
- 1961 - Tim Roth, İngiliz sinema oyuncusu ve yönetmen
- 1961 - Alain Vigneault, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve koç
- 1961 - Ulrike Folkerts, Alman oyuncu
- 1964 - Ebu Enes el-Libi, Libyalı el-Kaide'nin üst düzey sorumlusu (ö. 2015)
- 1965 - Eoin Colfer, İrlandalı yazar
- 1966 - Marianne Denicourt, Fransız oyuncu, yönetmen ve senarist
- 1966 - Raphael Saadiq, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen
- 1967 - Jenny Schily, Alman oyuncu
- 1969 - Cate Blanchett, Avustralyalı oyuncu
- 1969 - Sabine Schmitz, Alman kadın otomobil yarışçısı ve televizyon sunucusu (ö. 2021)
- 1971 - Deanne Bray, Amerikalı aktris
- 1971 - Sofia Coppola, Akademi Ödüllü Amerikalı yönetmen, oyuncu ve yapımcı
- 1973 - Hakan Ünsal, Türk futbolcu
- 1975 - Rashid Atkins, Amerikalı basketbolcu
- 1977 - Roy Halladay, ABD'li beyzbolcu (ö. 2017)
- 1977 - Pusha T, Amerikalı rapçi
- 1978 - André Macanga, Angolalı millî futbolcu
- 1978 - Elisa Togut, İtalyan voleybolcu
- 1978 - Gustavo Varela, Uruguaylı millî futbolcu
- 1979 - Bleona Qereti, Arnavut şarkıcı
- 1979 - Clinton Morrison, İrlandalı eski millî futbolcu
- 1979 - Carlos Tenorio, Ekvadorlu millî futbolcu
- 1980 - Pavel Pondak, Estonyalı millî futbolcu
- 1980 - Zdeněk Grygera, Çek futbolcu
- 1981 - Júlia Sebestyén, Macar buz patenci
- 1982 - Ignacio María González, Uruguaylı futbolcu
- 1983 - Anahí, Bir şarkıcı-söz yazarı, Meksika ve aktris
- 1983 - Amber Tamblyn, Amerikalı oyuncu
- 1984 - Nigel Reo-Coker, Sierra Leone asıllı İngiliz futbolcu
- 1984 - Olly Murs, İngiliz şarkıcı
- 1984 - Patrick Ochs, Alman futbolcu
- 1984 - Michael Rensing, Alman futbolcu
- 1984 - Hassan Yebda, Cezayirli millî futbolcu
- 1984 - Mark Zuckerberg, Amerikalı bilgisayar programcısı ve iş insanı
- 1985 - Zack Ryder, Amerikalı profesyonel güreşçi
- 1986 - Marco Motta, İtalyan millî futbolcu
- 1989 - Jon Leuer, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1989 - Alina Talay, Beyaz Rus kısa mesafe engelli koşucusu
- 1990 - Emily Samuelson, Amerikalı buz patenci
- 1991 - Muhammed İldiz, Avusturyalı -Türk futbolcu
- 1993 - Miranda Cosgrove, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı
- 1993 - Kristina Mladenovic, Fransız profesyonel tenisçi
- 1994 - Marquinhos, Brezilyalı futbolcu
- 1994 - Dennis Praet, Belçikalı millî futbolcu
- 1994 - Emmanouil Siopis, Yunan futbolcu
- 1995 - Bernardo, Brezilyalı futbolcudur
- 1996 - Martin Garrix, Hollandalı DJ
14 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
14 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
14 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
14 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
14 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.