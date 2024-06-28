14 Mayıs hangi burç? 14 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 14 Mayıs hangi burç sorusu ise 14 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 14 Mayıs hangi burç? İşte 14 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

14 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 14 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 14 Mayıs hangi burç? İşte 14 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

14 MAYIS HANGİ BURÇ?

14 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

14 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

14 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

14 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1710 - Adolf Frederick, İsveç kralı (ö. 1771)

1725 - Ludovico Manin, 1789-1797 yılları arasında Venedik Cumhuriyeti "Doçe (ö. 1802)

1727 - Thomas Gainsborough, İngiliz ressamdır (ö. 1788)

1771 - Robert Owen, Galli reformcu ve sosyalisttir (ö. 1858)

1836 - Wilhelm Steinitz, Çek asıllı Amerikalı Dünya satranç şampiyonu (ö. 1900)

1858 - Anthon van Rappard, Hollandalı ressam (ö. 1892)

1867 - Kurt Eisner, Alman politikacı, devrimci, gazeteci ve tiyatro eleştirmeni (ö. 1919)

1869 - Arthur Rostron, İngiliz denizci (ö. 1940)

1880 - Wilhelm List, Almanya'nın subayı ve Nazi Almanyası'nın Generalfeldmareşal'i (ö. 1971)

1897 - Sidney Bechet, Amerikan caz saksofoncusu, klarnet müzisyeni ve besteci (ö. 1959)

1904 - Hans Albert Einstein, İsviçreli-Amerikalı mühendis ve öğretmen (ö. 1973)

1904 - Marcel Junod, İsviçreli doktor, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (UKHK) delegesi (ö. 1961)

1905 - Jean Daniélou, Kardinal ilan edilen Fransız Cizvit patrolog (ö. 1974)

1907 - Muhammed Eyüb Han, Pakistanlı asker ve siyasetçi (ö. 1974)

1909 - Godfrey Lionel Rampling, İngiliz atlet ve subay (ö. 2009)

1918 - Marie Smith, Eyak dilini konuşan son kişi (ö. 2008)

1922 - Franjo Tuđman, Hırvatistan'ın ilk Devlet Başkanı (ö. 1999)

1928 - Jean Jacques Becker, Fransız tarihçi ve çağdaş tarih uzmanı (ö. 2023)

1930 - Bonifácio José Tamm de Andrada, Brezilyalı siyasetçi, hukuk akademisyeni ve gazeteci (ö. 2021)

1930 - María Irene Fornés, Alman yazar (ö. 2018)

1931 - Alvin Lucier, Amerikalı besteci ve eğitimci (ö. 2021)

1934 - Can Kolukısa, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1935 - İvan Dimitrov, Bulgar millî futbolcu (ö. 2019)

1936 - Mahiru Akdağ, Türk voleybolcu ve avukat

1939 - Çevik Bir, Türk asker 2. Genelkurmay Başkanı

1939 - Çiğdem Selışık Onat, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1943 - Jack Bruce, İskoç rock müzisyeni (ö. 2014)

1943 - Olafur Ragnar Grimsson, İzlandalı siyasetçi

1944 - George Lucas, Amerikalı film yönetmeni

1945 - Francesca Annis, İngiliz oyuncu

1945 - Vladislav Ardzinba, Abhaz siyasetçi (ö. 2010)

1945 - Yochanan Vollach, İsrailli futbolcu

1952 - David Byrne, İskoçya doğumlu, ABD'de yaşayan ve 1975 ile 1991 yılları arasında etkin olan New Wave grubu Talking Heads'in kurucularından olan müzisyen

1952 - Robert Zemeckis, Akademi Ödüllü Amerikalı yönetmen, yapımcı ve yazar

1953 - Tom Cochrane, Kanadalı müzisyen

1953 - Norodom Sihamoni, Kamboçya Kralı

1955 - Ali Dürüst, Türk iş insanı

1955 - Big Van Vader, Amerikalı profesyonel güreşçi ve eski Amerikan Futbolu oyuncusudu (ö. 2018)

1957 - William G. Gregory, Amerikalı emekli NASA astronotu

1959 - Patrick Bruel, Fransız şarkıcı ve oyuncu

1959 - Stefano Malinverni, İtalyan atlet

1960 - Sinan Alaağaç, Türk futbolcu (ö. 1985)

1961 - Tim Roth, İngiliz sinema oyuncusu ve yönetmen

1961 - Alain Vigneault, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu ve koç

1961 - Ulrike Folkerts, Alman oyuncu

1964 - Ebu Enes el-Libi, Libyalı el-Kaide'nin üst düzey sorumlusu (ö. 2015)

1965 - Eoin Colfer, İrlandalı yazar

1966 - Marianne Denicourt, Fransız oyuncu, yönetmen ve senarist

1966 - Raphael Saadiq, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve müzisyen

1967 - Jenny Schily, Alman oyuncu

1969 - Cate Blanchett, Avustralyalı oyuncu

1969 - Sabine Schmitz, Alman kadın otomobil yarışçısı ve televizyon sunucusu (ö. 2021)

1971 - Deanne Bray, Amerikalı aktris

1971 - Sofia Coppola, Akademi Ödüllü Amerikalı yönetmen, oyuncu ve yapımcı

1973 - Hakan Ünsal, Türk futbolcu

1975 - Rashid Atkins, Amerikalı basketbolcu

1977 - Roy Halladay, ABD'li beyzbolcu (ö. 2017)

1977 - Pusha T, Amerikalı rapçi

1978 - André Macanga, Angolalı millî futbolcu

1978 - Elisa Togut, İtalyan voleybolcu

1978 - Gustavo Varela, Uruguaylı millî futbolcu

1979 - Bleona Qereti, Arnavut şarkıcı

1979 - Clinton Morrison, İrlandalı eski millî futbolcu

1979 - Carlos Tenorio, Ekvadorlu millî futbolcu

1980 - Pavel Pondak, Estonyalı millî futbolcu

1980 - Zdeněk Grygera, Çek futbolcu

1981 - Júlia Sebestyén, Macar buz patenci

1982 - Ignacio María González, Uruguaylı futbolcu

1983 - Anahí, Bir şarkıcı-söz yazarı, Meksika ve aktris

1983 - Amber Tamblyn, Amerikalı oyuncu

1984 - Nigel Reo-Coker, Sierra Leone asıllı İngiliz futbolcu

1984 - Olly Murs, İngiliz şarkıcı

1984 - Patrick Ochs, Alman futbolcu

1984 - Michael Rensing, Alman futbolcu

1984 - Hassan Yebda, Cezayirli millî futbolcu

1984 - Mark Zuckerberg, Amerikalı bilgisayar programcısı ve iş insanı

1985 - Zack Ryder, Amerikalı profesyonel güreşçi

1986 - Marco Motta, İtalyan millî futbolcu

1989 - Jon Leuer, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Alina Talay, Beyaz Rus kısa mesafe engelli koşucusu

1990 - Emily Samuelson, Amerikalı buz patenci

1991 - Muhammed İldiz, Avusturyalı -Türk futbolcu

1993 - Miranda Cosgrove, Amerikalı oyuncu ve şarkıcı

1993 - Kristina Mladenovic, Fransız profesyonel tenisçi

1994 - Marquinhos, Brezilyalı futbolcu

1994 - Dennis Praet, Belçikalı millî futbolcu

1994 - Emmanouil Siopis, Yunan futbolcu

1995 - Bernardo, Brezilyalı futbolcudur

1996 - Martin Garrix, Hollandalı DJ

14 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

14 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

14 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

14 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

14 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.