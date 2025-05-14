14 Mayıs Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Atama kararları yayımlandı

14 Mayıs 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 14 Mayıs 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

Karara göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan çok sayıda müfettişin, başmüfettişliğe terfi atamaları yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettişi Hasan Avşar, kazanılmış hak aylık derecesine uygun Başmüfettişliğe atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişi Esma Gümüş, kazanılmış hak aylık derecesine uygun Vergi Başmüfettişliğine atandı.

Ayrıca, 728 kişilik bir liste yayınlanarak Vergi Müfettişi olarak görev yapan bazı isimlerin Vergi Başmüfettişliklerine atandıkları ilan edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Müfettişleri Çağlar Çetin, Ferhat Atakul, Uğur Çelik, Zehra Durkun, Tuğrul İşbilir ve Muhittin Türkoğlu kazanılmış hak aylık derecelerine uygun Hazine ve Maliye Başmüfettişliklerine atandı.

14 MAYIS 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI



– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2025/172, 173, 174, 175)



HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI



– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/05/2025 Tarihli ve 789 Sayılı Kararı



– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/05/2025 Tarihli ve 790 Sayılı Kararı



– Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunun 07/05/2025 Tarihli ve 791 Sayılı Kararı



YÖNETMELİKLER



– Bahçeşehir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



– Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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