14 milyon liralık menfaat sağlandı

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “pahalılığa karşı piyasayı dengeleme” görevi verdiği Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin yöneticilerine sağladığı mali menfaat tutarı belli oldu. 2024 yılında 2,2 milyar TL zarar eden şirketin üst yöneticilerine sağladığı mali menfaatin, rekor zarara karşın katlanarak arttığı belirlendi.

Tarım Kredi Marketçilik’in, “AKP’nin şanslı bürokratları” olarak nitelendirilen isimleri de içeren yöneticilerine sağladığı mali menfaat tutarı hesaplandı. Şirketin üst yönetimine verilen ücretlerde 2023 yılına oranla 2024 yılında yüzde 92’lik artış yaşandı. Ekonomik krizin etkisini gölgelemek amacıyla çeşitli görevler yüklenen Tarım Kredi Marketçilik, 2023 yılında üst yönetimine 7 milyon 322 bin 298 TL’lik mali menfaat sağladı.

Toplam beş kişiden oluşan yönetim kurulunun yanı sıra yönetim kadrolarındaki dört kişinin de dâhil olduğu dokuz kişilik Tarım Kredi Marketçilik’in üst düzey yönetici kadrosuna sağlanan menfaat 2024’te ikiye katlandı. Şirketin üst düzey yöneticilerine 2024 yılında sağlanan mali menfaat tutarının 14 milyon 63 bin 330 TL olduğu öğrenildi. Bunun huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye ve kar payı gibi ödemeleri içerdiği belirtildi.

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ÖZKAYNAK ERİMESİ

2024 yılında 2,2 milyar TL’lik zarar açıklayan Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in özkaynakları çarpıcı şekilde eridi. 2023 yılını 3 milyar 560 milyon 698 bin TL’lik özkaynak ile tamamlayan şirketin özkaynağı, 31 Aralık 2024 itibarıyla 3 milyar 428 milyon 196 bin TL’ye düştü.