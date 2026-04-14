14 Nisan 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

14 Nisan 2026 tarihli ve 33224 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Günün Resmi Gazete kararları kapsamında çeşitli yönetmelikler, kurul kararları ve ilanlar kamuoyunun bilgisine sunuldu. Vatandaşlar ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilen bu düzenlemeler, özellikle üniversiteler ve kamu yönetimi açısından önemli değişiklikler içeriyor.

Peki, 14 Nisan 2026 Resmi Gazete’de neler var? İşte bugünün Resmi Gazete ayrıntıları…

14 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE İÇERİĞİ

Bugünkü Resmi Gazete’de “Yürütme ve İdare Bölümü” ile “İlan Bölümü” başlıkları altında çeşitli düzenlemeler yayımlandı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mustafa Kemal Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mustafa Kemal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kurul Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından alınan 03/04/2026 tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/41488] sayılı karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

İLAN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde farklı kategorilerde duyurular yer aldı.

İlan Türleri

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

Ekonomik Veriler

T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri de Resmi Gazete’de yayımlandı.

RESMİ GAZETE KARARLARININ ÖNEMİ

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, yürürlüğe giren resmi düzenlemeleri içermesi açısından büyük önem taşır. Özellikle üniversiteler ve kamu kurumlarına yönelik yapılan değişiklikler, ilgili alanlarda güncel mevzuatın takip edilmesini sağlar.

14 NİSAN 2026 RESMİ GAZETE ÖZETİ

Bölüm İçerik Yönetmelikler Üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezlerine yönelik değişiklikler Kurul Kararı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu kararı İlanlar Yargı, ihale ve çeşitli ilanlar Ekonomik Veriler Döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetleri

