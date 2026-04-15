14 NİSAN 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki dizi rakipsiz kaldı!

14 Nisan 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında dengeleri değiştiren önemli veriler ortaya çıktı. İzleyicilerin en çok merak ettiği “Salı reyting sonuçları kim birinci oldu?”, “dünün reyting sonuçları nasıl şekillendi?” ve “A.B.İ. reytingleri arttı mı?” gibi sorular yanıt buldu. Özellikle prime time kuşağında yaşanan rekabet, bu hafta zirvede dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

ATV ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun yer aldığı A.B.İ., yaklaşık 1 puanlık artışla güçlü bir geri dönüş yaparak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. 14 Nisan 2026 Salı reyting sonuçları, özellikle son haftalarda yaşanan dalgalanmaların ardından izleyici tercihindeki değişimi net biçimde ortaya koydu.

14 Nisan 2026 Salı gününün reyting sonuçlarına göre A.B.İ., 7,08 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu. Geçtiğimiz haftaya göre yaklaşık 1 puanlık artış yakalayan dizi, yeniden yükselişe geçerek “Salı reyting birincisi” unvanını korudu.

TRT 1’in güçlü yapımı Mehmed Fetihler Sultanı ise bu hafta yarım puana yakın düşüş yaşayarak 4,86 reytingle ikinci sırada yer aldı. ATV’nin gündüz kuşağı programı Esra Erol’da ise 3,76 reytingle üçüncü sıraya yerleşti.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (14 NİSAN 2026 SALI – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 A.B.İ. 7,08 2 Mehmed Fetihler Sultanı 4,86 3 Esra Erol'da 3,76 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,65 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,61 6 Survivor 3,35 7 A.B.İ. (Özet) 2,96 8 ATV Ana Haber 2,59 9 Kıskanmak (TKR) 2,50 10 Show Ana Haber 2,09

Veri kaynağı: TİAK

GEÇEN HAFTAYA GÖRE REYTİNG DEĞİŞİMİ (7 NİSAN – 14 NİSAN KARŞILAŞTIRMASI)

Reyting sonuçlarını daha iyi analiz edebilmek için 7 Nisan 2026 Salı reyting sonuçları ile karşılaştırma yapmak büyük önem taşıyor. Bu karşılaştırma, izleyici eğilimlerinin nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor.

Günlük En Çok İzlenen İlk 10 Program (7 Nisan 2026 Salı – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 A.B.İ. 6,18 2 Mehmed Fetihler Sultanı 5,41 3 Kıskanmak 4,33 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,14 5 Survivor 3,91 6 Esra Erol'da 3,63 7 A.B.İ. (Özet) 3,43 8 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,43 9 ATV Ana Haber 2,68 10 Kıskanmak (Özet) 2,32

A.B.İ. REYTİNG ARTIŞIYLA ZİRVEYİ SAĞLAMLAŞTIRDI

7 Nisan haftasında 6,18 reyting alan A.B.İ., 14 Nisan haftasında 7,08 reytinge yükselerek yaklaşık 0,90 puanlık artış yakaladı. Bu yükseliş, dizinin yeniden güçlü bir ivme kazandığını gösteriyor.

Sezon başında dikkat çeken performansının ardından düşüş trendine giren dizi, bu hafta toparlanarak “Salı reyting sonuçları birincisi kim oldu” sorusuna net bir yanıt verdi.

MEHMED FETİHLER SULTANI GERİLEDİ AMA TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Geçtiğimiz hafta 5,41 reyting alan Mehmed Fetihler Sultanı, bu hafta 4,86 reytinge gerileyerek yaklaşık yarım puanlık düşüş yaşadı. Buna rağmen zirvenin en yakın takipçisi olmayı sürdürdü.

GÜNDÜZ KUŞAĞI VE HABER BÜLTENLERİNDE SON DURUM

Gündüz kuşağında Esra Erol'da 3,76 reytingle üçüncü sıraya yükselirken, Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,65 reytingle güçlü performansını sürdürdü.

Haber bültenleri arasında ise Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 3,61 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu. ATV Ana Haber ve Show Ana Haber de ilk 10 listesinde yer aldı.

KISKANMAK VE SURVİVOR CEPHESİNDE DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Now TV dizisi Kıskanmak, bu hafta yeni bölümüyle yayınlanmadı ve tekrar bölümüyle 2,50 reyting alarak dokuzuncu sırada yer aldı. Bu durum, dizinin sıralamada gerilemesine neden oldu.

TV8’in popüler yarışması Survivor ise yarım puana yakın düşüş yaşayarak 3,35 reytinge geriledi ve altıncı sıraya yerleşti.

REYTİNG SONUÇLARI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

“Reyting sonuçları”, televizyon sektöründe programların başarısını ölçen en önemli kriterlerden biridir. “Dünün reyting sonuçları”, “Salı reyting sonuçları”, “en çok izlenen programlar” gibi aramalar, hem izleyicilerin hem de sektör profesyonellerinin gündemini belirler.

Yüksek reyting alan yapımlar, reklam gelirleri ve yayın sürekliliği açısından avantaj elde ederken düşük reytingler programların geleceğini doğrudan etkileyebilir.

14 Nisan 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

Evet, 14 Nisan 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı ve A.B.İ. 7,08 reytingle birinci oldu.

Salı reyting birincisi hangi program oldu?

Salı gününün reyting birincisi A.B.İ. dizisi oldu.

A.B.İ. reytingi kaç oldu?

A.B.İ., 14 Nisan 2026 tarihinde 7,08 reyting elde etti.

Mehmed Fetihler Sultanı kaçıncı oldu?

Mehmed Fetihler Sultanı, 4,86 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Survivor reytingi kaç?

Survivor programı 3,35 reyting alarak altıncı sırada yer aldı.

Kıskanmak neden düştü?

Kıskanmak dizisi yeni bölüm yayınlamadığı için tekrar bölümüyle ekrana geldi ve bu durum reyting düşüşüne neden oldu.

En çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 3,61 reytingle en çok izlenen haber programı oldu.