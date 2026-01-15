14 Ocak 2026 Çarşamba Reyting Sonuçları: Sevilen Dizi Zirvede Tek Başına!

Televizyon ekranlarında rekabetin her geçen gün arttığı yayın akışında, 14 Ocak 2026 Çarşamba reyting sonuçları izleyici tercihlerini net biçimde ortaya koydu. Günün en çok izlenen dizileri ve programları listesinde zirve değişmezken, özellikle sezona iddialı başlayan yapımların performansı dikkat çekti.

14 OCAK 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

14 Ocak 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçları, yılbaşı arasının ardından ekranlara dönen diziler açısından önemli ipuçları verdi. Kanal D’nin güçlü yapımı Eşref Rüya, yaşadığı reyting düşüşüne rağmen 8,94 reyting ile günün en çok izlenen programı olmayı başardı.

İkinci sezonunda yoluna iddialı şekilde devam eden dizi, üç haftalık aranın ardından bir puanı aşkın kayıp yaşamasına rağmen liderlik koltuğunu kimseye bırakmadı.

ZİRVE TAKİBİ KIZIŞTI

ATV’nin sabah kuşağının vazgeçilmez programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,69 reyting ile günün en çok izlenen ikinci programı oldu. Programın ardından yayınlanan Eşref Rüya (Özet) bölümü ise 5,62 reyting ile üçüncü sırada yer aldı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da, 4,54 reytingle dördüncü sıraya yerleşirken; tarih türündeki dizi Kuruluş Orhan, düşüş trendini sürdürerek 4,13 reyting ile beşinci sırada kendine yer buldu.

HABER VE REALİTY PROGRAMLARININ PERFORMANSI

Günün en çok izlenen haber bülteni Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber oldu. Program, 4,12 reyting alarak altıncı sırada yer aldı. Hemen ardından Survivor 4,10 reytingle yedinci sıraya yerleşti.

ATV Ana Haber 3,34 reytingle sekizinci sırada bulunurken, Sahipsizler dizisi düşüş yaşadığı haftada 3,19 reyting ile dokuzuncu sırada yer aldı.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAMI

Sıra Program Reyting 1 Eşref Rüya 8,94 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,69 3 Eşref Rüya (Özet) 5,62 4 Esra Erol’da 4,54 5 Kuruluş Orhan 4,13 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,12 7 Survivor 4,10 8 ATV Ana Haber 3,34 9 Sahipsizler 3,19 10 Kuruluş Orhan (Özet) 2,75

VERİ KAYNAĞI: TİAK

REYTİNGLERDE ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

14 Ocak 2026 Çarşamba günü reyting listesinde, diziler kadar gündüz kuşağı programlarının da güçlü performansı dikkat çekti. Özellikle Eşref Rüya’nın hem ana bölümü hem de özet bölümüyle ilk üçte yer alması, dizinin izleyici sadakatini koruduğunu gösterdi.

14 Ocak 2026 Çarşamba günü en çok izlenen dizi hangisi oldu?

14 Ocak 2026 Çarşamba günü en çok izlenen dizi, 8,94 reytingle Eşref Rüya oldu.

Günün en çok izlenen programı kaç reyting aldı?

Günün en çok izlenen programı olan Eşref Rüya, 8,94 reyting elde etti.

Kuruluş Orhan reytinglerde kaçıncı sırada yer aldı?

Kuruluş Orhan dizisi, 14 Ocak 2026 reyting listesinde beşinci sırada yer aldı.

14 Ocak 2026 Çarşamba reyting sonuçları, televizyon izleyicisinin tercihlerinde büyük bir değişim olmadığını gösterdi. Eşref Rüya, yaşadığı düşüşe rağmen zirvede tek başına yer alırken, gündüz kuşağı programları ve haber bültenleri de güçlü performanslarını sürdürdü. Önümüzdeki günlerde reyting yarışının nasıl şekilleneceği ise merakla bekleniyor.