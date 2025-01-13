14 Ocak tarihte bugün: Olaylar, doğumlar, ölümler ve özel günler listesi

Tarihte her gün farklı olaylar ve kişiliklerle hatırlanır. 14 Ocak da hem dünya tarihine hem de Türkiye tarihine damga vurmuş pek çok önemli olayı ve ismi barındırıyor. İşte 14 Ocak’ta yaşanan önemli olaylar, doğanlar ve vefat edenler hakkında bilgiler şöyle:

14 OCAK’TA YAŞANAN ÖNEMLİ TARİHİ OLAYLAR

1923: Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım, İzmir’de hayatını kaybetti

1938: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın kuruluş kanunu kabul edildi.

1938: Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında imzalanan Sadabad Paktı, TBMM’de onaylandı.

1964: Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) ile Ortak Pazar anlaşmasını onayladı.

14 OCAK’TA DOĞAN ÜNLÜ İSİMLER

1875 - Pierre Loti

Fransız romancı ve Türk dostu Pierre Loti, İstanbul’a olan hayranlığıyla tanınır. İstanbul’daki Pierre Loti Tepesi, onun ismiyle özdeşleşmiştir.

Fransız romancı ve Türk dostu Pierre Loti, İstanbul’a olan hayranlığıyla tanınır. İstanbul’daki Pierre Loti Tepesi, onun ismiyle özdeşleşmiştir. 1902 - Nâzım Hikmet:

Türk edebiyatının en büyük isimlerinden biri olan Nâzım Hikmet, şiirleriyle evrensel bir üne kavuştu. "Memleketimden İnsan Manzaraları" adlı eseri, dünya edebiyatında başyapıt olarak kabul edilir.

Türk edebiyatının en büyük isimlerinden biri olan Nâzım Hikmet, şiirleriyle evrensel bir üne kavuştu. "Memleketimden İnsan Manzaraları" adlı eseri, dünya edebiyatında başyapıt olarak kabul edilir. 1949 - İlyas Salman:

Türk sinema ve tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan İlyas Salman, özellikle toplumsal eleştirileri ve unutulmaz rolleriyle tanınır.

Türk sinema ve tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan İlyas Salman, özellikle toplumsal eleştirileri ve unutulmaz rolleriyle tanınır. 1970 - Fazıl Say:

Dünya çapında ünlü Türk piyanist ve besteci Fazıl Say, 14 Ocak doğumludur. Sanatıyla Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmektedir.

14 OCAK’TA VEFAT EDENLER

1994 - Nubar Terziyan:

Türk sinemasının “dede” karakteriyle özdeşleşen usta oyuncu, bu tarihte aramızdan ayrıldı. Türk sinemasının emektar isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.

Türk sinemasının “dede” karakteriyle özdeşleşen usta oyuncu, bu tarihte aramızdan ayrıldı. Türk sinemasının emektar isimlerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. 1996 - Onno Tunç:

Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran besteci Onno Tunç, uçak kazası sonucu hayatını kaybetti. Ajda Pekkan ve Sezen Aksu gibi isimlerle yaptığı iş birlikleri, Türk pop müziğinin klasikleri arasındadır.

Türk müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran besteci Onno Tunç, uçak kazası sonucu hayatını kaybetti. Ajda Pekkan ve Sezen Aksu gibi isimlerle yaptığı iş birlikleri, Türk pop müziğinin klasikleri arasındadır. 1998 - Safiye Ayla:

Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Safiye Ayla, 14 Ocak’ta hayata veda etti. “Çile Bülbülüm” gibi unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin efsaneleri arasında yer alır.

Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Safiye Ayla, 14 Ocak’ta hayata veda etti. “Çile Bülbülüm” gibi unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin efsaneleri arasında yer alır. 1988 - Georgi Malenkov:

Sovyetler Birliği’nde Josef Stalin’in ardından kısa bir süre başbakanlık yapan Malenkov, bu tarihte hayatını kaybetti.

14 Ocak, Türk tarihinin önemli olaylarını ve kültürel figürlerini hatırlamak için özel bir gün olarak öne çıkıyor. Zübeyde Hanım’ın vefatı, Türkiye’nin modernleşme sürecinde önemli bir yer tutan Atatürk’ün ailesini anımsatırken; Dışişleri Bakanlığı’nın kuruluşu ve Sadabad Paktı gibi olaylar, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki rolünü gözler önüne seriyor.