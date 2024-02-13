14 Şubat 2024 okullar tatil mi? Yarın okul var mı?

Olumsuz hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına almasıyla birlikte milyonlarca veli ve öğrenci 14 Şubat 2024 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya başladı. MEB, Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kar tatili ilan edilen iller listesine dair henüz bir açıklama gelmedi ancak birçok yurttaş 14 Şubat 2024 okullar tatil mi sorusunu sorguluyor. Peki, 14 Şubat 2024 okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Meteoroloji tarafından uyarılan iller hangileri?

14 Şubat 2024 okullar tatil mi? | Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte olumsuz hava koşulları ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Birçok ilde yoğun kar yağışı sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kar tatili ilan edilmesi bekleniyor. Öğrenci ve veliler 14 Şubat 2024 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, 14 Şubat 2024 okullar tatil mi? Yarın okul var mı? Meteoroloji hangi illeri uyardı? İşte detaylar.

14 Şubat 2024 okullar tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla için turuncu kod uyarısında bulundu.Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli, batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre,Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Henüz ülke genelindeki Valilik ve Kaymakamlıklardan 14 Şubat Perşembe günü için eğitim öğretime ara verileceğine dair bir açıklama bulunmamaktadır.

Haftalık Hava Tahmini

🗓️(14 - 20 Şubat 2024)

Hava sıcaklıklarının yağışla birlikte biraz azalacağı ancak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/QpJGLVONRT — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 13, 2024

Yarın okul var mı?

Bugün Antalya'nın 5 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Gözler yarına çevrildi. Ancak 14 Şubat yarın okulların tatil durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kaymakamlıklardan ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.