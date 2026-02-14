14 Şubat 2026 Cumartesi İzmir Su Kesintileri | Su ne zaman gelecek?

İzmir’de bugün su kesintisi yaşayan vatandaşlar için en kritik soru aynı: Su ne zaman gelecek? 14 Şubat 2026 Cumartesi günü ana boru arızası nedeniyle Bornova, Gaziemir, Karabağlar, Menderes ve Menemen’de farklı mahallelerde planlı saat aralıklarında su verilemiyor. Aşağıda görselde yer alan su kesintisi saatleri net biçimde paylaşılmıştır.

Kesintilerin tamamında gerekçe ana boru arızası olarak belirtilirken, ekiplerin arızalara müdahalesi sürüyor. Kesinti bitiş saatleri ilçeye ve mahalleye göre değiştiği için, bulunduğunuz bölgenin saat aralığını dikkatle kontrol etmeniz önem taşıyor.

14 ŞUBAT 2026 İZMİR SU KESİNTİSİ SAATLERİ

İlçe Mahalleler Başlangıç Bitiş Yaklaşık Süre Neden BORNOVA DOĞANLAR, ERGENE, ERZENE, EVKA 3, GÜRPINAR, KAZIMDİRİK, KEMALPAŞA, MEVLANA, NALDÖKEN, ÜMİT, YEŞİLÇAM 02:15 13:00 11 saat Ana Boru Arızası GAZİEMİR ATATÜRK 10:43 12:43 2 saat Ana Boru Arızası KARABAĞLAR UZUNDERE 07:45 13:45 6 saat Ana Boru Arızası KARABAĞLAR GÜNALTAY, SARIYER, SELVİLİ, UĞUR MUMCU 09:30 13:30 4 saat Ana Boru Arızası KARABAĞLAR CENNETOĞLU, ÇALIKUŞU, GENERAL ASIM GÜNDÜZ, SARIYER, UĞUR MUMCU, YUNUS EMRE 11:20 13:20 2 saat Ana Boru Arızası MENDERES DEĞİRMENDERE 08:23 13:23 5 saat Ana Boru Arızası MENEMEN İSTİKLAL, 29 EKİM, 9 EYLÜL 07:45 19:00 11 saat Ana Boru Arızası

14 Şubat 2026 Cumartesi günü İzmir’deki su kesintileri, bildirilen bilgilere göre ana boru arızası kaynaklı. Bornova’da kesinti 13:00’te, Karabağlar’da mahalleye göre 13:20-13:45 aralığında, Menderes’te 13:23’te, Gaziemir’de 12:43’te ve Menemen’de 19:00’da bitmesi planlanıyor.