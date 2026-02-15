14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizi yine zirvede!

Televizyon ekranlarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. 14 Şubat 2026 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı ve izleyicinin en çok tercih ettiği yapımlar netleşti. Haftalardır zirve yarışını sürdüren yapımlar arasında dengeler değişmese de izlenme oranlarındaki düşüş ve yükselişler dikkat çekti.

Özellikle hafta sonu dizileri ve yarışma programları arasındaki rekabet, reyting sonuçları listesinin üst sıralarında yoğunlaştı. 14 Şubat 2026 Cumartesi reyting sonuçlarına göre günün lideri bir kez daha değişmedi.

14 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1)

Kanal D’nin sezonun sürpriz dizisi Güller ve Günahlar, son haftalardaki düşüş trendine rağmen 7,53 reyting alarak zirvedeki yerini korudu.

TRT 1’in sevilen dizisi Gönül Dağı ise gerilemesini sürdürerek 4,44 reytingle ikinci sıraya yerleşti. Güller ve Günahlar’ın özet bölümü ise 4,02 reyting ile üçüncü sırada yer aldı.

TV8’in yarışma programı Survivor istikrarlı performansını sürdürürken, NOW Ana Haber Hafta Sonu günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

Günün En Çok İzlenen Programları

Sıra Program Reyting 1 Güller ve Günahlar 7,53 2 Gönül Dağı 4,44 3 Güller ve Günahlar (Özet) 4,02 4 Survivor 3,73 5 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu 2,98 6 Güldür Güldür Show 2,35 7 Gönül Dağı (Özet) 2,13 8 Kanal D Ana Haber 2,10 9 ATV Ana Haber 1,86 10 Güldür Güldür Show (Özet) 1,76

Veri kaynağı: TİAK

7 ŞUBAT VE 14 ŞUBAT 2026 REYTİNG KARŞILAŞTIRMASI

İki hafta karşılaştırıldığında özellikle ilk üç sıradaki programların reytinglerinde düşüş yaşandığı görülüyor. Güller ve Günahlar liderliğini korurken Gönül Dağı’ndaki gerileme dikkat çekiyor.

Program 7 Şubat Reyting 14 Şubat Reyting Değişim Güller ve Günahlar 7,96 7,53 -0,43 Gönül Dağı 5,36 4,44 -0,92 Güller ve Günahlar (Özet) 4,39 4,02 -0,37 Survivor 3,73 3,73 0 NOW Ana Haber Hafta Sonu 3,41 2,98 -0,43 Güldür Güldür Show 2,98 2,35 -0,63

REYTİNG ANALİZİ

14 Şubat 2026 Cumartesi reyting sonuçları incelendiğinde, hafta sonu izleyici alışkanlıklarının büyük ölçüde korunduğu görülüyor. Güller ve Günahlar zirvedeki yerini korusa da izlenme oranındaki düşüş trendi devam ediyor.

Gönül Dağı cephesinde ise iki haftalık toplam düşüş dikkat çekiyor. Survivor ise izleyici kitlesini koruyarak istikrarlı bir performans sergiliyor.

14 Şubat 2026 reyting sonuçları birincisi kim oldu?

14 Şubat 2026 Cumartesi günü reyting sonuçlarına göre Güller ve Günahlar birinci oldu.

Gönül Dağı reytingleri düştü mü?

Evet. 7 Şubat haftasına göre yaklaşık 1 puanlık düşüş yaşandı.

Survivor reytingleri nasıl?

Survivor 3,73 reyting alarak geçen haftaki seviyesini korudu.

En çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu günün en çok izlenen haber programı oldu.

14 Şubat 2026 Cumartesi reyting sonuçları, televizyon izleme alışkanlıklarının büyük ölçüde değişmediğini gösteriyor. Güller ve Günahlar zirvedeki yerini korurken, Gönül Dağı ve eğlence programlarında düşüş eğilimi dikkat çekiyor. Önümüzdeki haftalarda reyting yarışının daha da kızışması bekleniyor.