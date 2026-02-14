14 Şubat 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

14 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan bugünün Resmi Gazete kararları, atama kararları ve yönetmelik değişiklikleriyle kamuoyunun gündemine girdi. Gece yarısı itibarıyla erişime açılan Resmi Gazete’de yürütme ve idare bölümünde dikkat çeken düzenlemeler yer aldı. Peki, 14 Şubat 2026 Resmi Gazete’de hangi kararlar var? İşte detaylar…

14 ŞUBAT 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI

14 Şubat Cumartesi günü yayımlanan Resmi Gazete’de atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve ilanlar kamuoyuna duyuruldu. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren düzenlemeler Resmi Gazete üzerinden resmi olarak yürürlüğe girdi.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları (Karar: 2026/52, 53)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre:

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü İhsan Mustafa Yurdakul atandı.

Senegal Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne Güney ve Batı Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz görevden alındı.

Boşalan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevine Ünal Eryılmaz atandı.

Yönetmelikler

14 Şubat 2026 Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikler şu şekilde:

Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Teknik Cihazlara İlişkin Kesintilerin Kullanımına Dair Yönetmelikte Değişiklik

Yabancı Devlet Harp Okullarında Öğrenim Görecek Askeri Öğrenciler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Uluslararası Sağlık Hizmetlerinde İş Birliği Yönetmeliği

Enerji Piyasalarında ve Çevresel Piyasalarda Şeffaflığa ve Piyasa Bozucu Davranışlara İlişkin Yönetmelik

İLAN BÖLÜMÜ

Resmi Gazete’nin ilan bölümünde ise şu başlıklar yer aldı:

Yargı ilanları

Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

Çeşitli ilanlar

T.C. Merkez Bankasınca belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri

RESMİ GAZETE KARARLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar ve yönetmelikler, yürürlüğe giren resmi düzenlemeleri içerir. Atamalar, görevden almalar, yeni yönetmelikler ve değişiklikler kamu kurumları ile vatandaşları doğrudan etkiler. Bu nedenle bugünün Resmi Gazete kararları kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.

14 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı mı?

Evet, 14 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı ve erişime açıldı.

Bugünün Resmi Gazete atama kararları neler?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı Daimi Temsilciliği ve Senegal Büyükelçiliği dahil olmak üzere çeşitli atamalar yapıldı. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev değişikliği gerçekleşti.

14 Şubat Resmi Gazete’de hangi yönetmelikler yayımlandı?

Ücretsiz seyahat gelir desteği, fikir ve sanat eserleri kesintileri, yabancı harp okulları, uluslararası sağlık iş birliği ve enerji piyasalarına ilişkin yönetmelikler yayımlandı.

Resmi Gazete kararları saat kaçta yayımlanır?

Resmi Gazete kararları genellikle gece yarısı saat 00.00 itibarıyla erişime sunulur.